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Встреча партнёров III чемпионата России «Лесоруб XXI века» прошла в Устьянском районе

4 февраля 12:00 Лесоруб XXI века Районы Леспром События

Продолжается подготовка к проведению очередного, уже третьего по счёту, Чемпионата России «Лесоруб XXI века».

Актуальные вопросы подготовки, новые идеи и предложения по проведению соревнований обсуждались в ходе встречи партнеров Чемпионата, которая объединила руководителей ведущих лесных предприятий ЛПК Архангельской области, топ-менеджеры компаний, представляющие мировых лидеров  – производителей техники, руководители финансовых структур, членов оргкомитета чемпионата.

Руководитель оргкомитета, заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников подчеркнул, что «Лесоруб XXIвека» стал по-настоящему общероссийской дискуссионной и экспертной площадкой, позволяющей не только определять лучших, но и обмениваться передовым опытом эффективной работы в лесу.

Генеральный директор ГК «УЛК» Владимир Буторин озвучил планы по развитию инфраструктуры, реализация которых позволит вывести мероприятие на международный уровень в ближайшие годы.

Проблему с логистикой должно решить восстановление воздушного сообщения с Вельском, строительство гостиницы и спортивного центра в Октябрьском позволит принимать гостей на более высоком уровне. Напомним, что в 2016 году во II Чемпионате приняли участие более 40 команд и 1 000 гостей из разных регионов России.

Партнёры высказали ряд идей и предложений по проведению чемпионата: добавить к соревнованиям упражнения по определению водительского мастерства и обслуживанию техники; провести состязания в области лесовосстановления; более зрелищными сделать тест-драйв и демо-шоу и многое другое.

Напомним, состязания профессионалов пройдут с 9 по 12 августа. Место проведения соревнований остаётся неизменным – Устьянский район Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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