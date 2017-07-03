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Связь для Арктики: современная и надежная

3 июля 10:00 Арктика Информация и связь

Вопросы создания в Арктике современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры стали одной из ключевых тем очередного заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, которое прошло в Санкт-Петербурге под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина.

В работе президиума приняли участие руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, представители научных организаций, бизнес-сообщества.

Архангельскую область представлял первый заместитель губернатора – председатель правительства области Алексей Алсуфьев.

Как было отмечено в ходе заседания президиума, отсутствие доступной и надежной связи отрицательно сказывается на темпах освоения Арктической зоны РФ.

Как отметил Дмитрий Рогозин, создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Заполярье имеет принципиальное значение. Фактически это является одним из условий нормального функционирования всех арктических проектов.

Вместе с тем, подчеркнул вице-премьер, связь в Арктике должна быть повсеместной, полноценной и доступной для разных категорий пользователей. Единая система должна работать на всем пространстве Арктической зоны РФ, предоставляя как защищенные, так и открытые каналы связи.

— По нашему мнению, первым шагом к  подобной единой системе может стать реализация проекта по созданию космической телекоммуникационной группировки на высокоэллиптической орбите, – отметил Алексей Алсуфьев. ­ – Это позволит обеспечить надежной связью все населённые пункты Арктической зоны РФ.

Также в ходе заседания президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики рассматривались вопросы энергетической безопасности арктических субъектов России и ряд других вопросов.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам развития Арктики образована во исполнение Указа Президента Российской Федерации. Комиссия является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций при решении социально-экономических и других задач, касающихся развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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