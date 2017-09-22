Архангельские экспортёры обсудили проблемы внешнеэкономической деятельности

Круглый стол «Развитие внешнеэкономической деятельности Архангельской области и поддержка экспорта» прошёл 21 сентября в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки. Он объединил представителей власти, бизнес-сообщества региона и приглашенных гостей из Российского экспортного центра (РЭЦ) и Эстонско-Российской палаты предпринимателей.

Дискуссию открыл заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников:

«Архангельская область – традиционно экспортно-ориентированный регион, поддерживающий внешнеэкономические связи с более чем 90 странами мира. В 2016 году этот список увеличился до 103. Доля области в суммарном стоимостном объеме внешнеторговых операций СЗФО в 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличилась с 2,4 % до 3,6 %, доля экспорта выросла с 4,7 % до 6,6 %. Суммарный оборот по итогам 2016 года составил более двух миллиардов долларов».

Он добавил, что крупный бизнес умеет работать с экспортом, подтягивается и сектор МСП. С другой стороны, существует проблема низкой осведомленности бизнеса о мерах господдержки и снижении административных барьеров.

Архангельской области необходим приток новых технологий

Участники круглого стола начали дискуссию с обсуждения низкой производительности труда как одного из факторов, который, по мнению экспертов Минэкономразвития РФ, снижает экспортные возможности российских компаний.

Представитель Севмаша Павел Орлов не согласился с такой позицией:

«Люди в России работать любят и умеют, вопрос лишь в том, что Архангельской области нужен приток новых технологий, а от власти требуется содействие».

Президент Архангельской торгово-промышленной палаты Василий Сидоровский считает:

«Мы можем делать все, но мешает разобщенность и низкий уровень коммуникаций в профессиональных сообществах, отрыв науки от производства. Здесь есть над чем работать».

Кроме обозначенной проблематики были отмечены сложности с возвратом НДС при совершении экспортных сделок, обслуживанием валютных счетов после совершения оплаты иностранного сырья индивидуальными предпринимателями, чрезмерный надзор со стороны государственных органов в сфере валютного контроля и транспортно-логистические проблемы.

Услуги для российских экспортёров

Представитель Российского экспортного центра Юрий Докукин, а затем и директор по развитию Эстонско-Российской палаты предпринимателей Сергей Кудрявцев рассказали участникам встречи о широких возможностях и линейке нефинансовых и финансовых услуг, которые они оказывают российским экспортёрам.

По словам Юрия Докукина, РЭЦ предлагает около 170 услуг, среди которых аналитика и исследования, продвижение на внешние рынки, поддержка экспортных поставок, субсидирование участия в выставках и логистических затрат, сертификация, патентование и лицензирование.

— Наша задача – увеличить число предприятий-экспортёров в сфере малого и среднего предпринимательства. Мы имеем большие возможности по субсидированию и компенсациям затрат целого ряда позиций внешнеэкономической деятельности, – заявил Юрий Докукин.

Сергей Кудрявцев представил все преимущества Эстонии как выгодной точки выхода на рынки Евросоюза за счёт специального таможенного режима и зоны особой юрисдикции.

По словам эксперта, Эстонско-Российская палата предпринимателей имеет практический опыт организации бизнеса и управления реальными проектами, а также необходимую инфраструктуру (бухгалтерскую поддержку, складские, производственные площади, налаженные таможенно-логистические процедуры).



Обмен мнениями и опытом участников круглого стола завершился решением о создании в Архангельской области ассоциации по ВЭД, в которую войдут представители региональных отделений ООР МСП «Опора России», ООО «Деловая Россия», ООО «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) и Архангельской торгово-промышленной палаты.

Министерство экономического развития Архангельской области