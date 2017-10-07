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В электронной форме: растет количество граждан, зарегистрированных на портале госуслуг

7 октября 13:20 Майские указы Президента Информация и связь Госуслуги

Почти на треть по итогам сентября превысило плановый показатель количество граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и авторизации (ЕСИА) специалистами МФЦ.

Такие данные прозвучали на заседании рабочей группы по реализации Указа Президента России №601 от 7 мая 2012 года, которое провёл заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко.

Напомним, что одно из положений Указа №601 определяет, что к 2018 году не менее 70 процентов граждан должны иметь возможность использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. По итогам 2016 года значение этого показателя по Архангельской области составило 30,5 процента.

— Наша общая задача – обеспечить увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – не теряет актуальности, – отметил Евгений Фоменко. – По целому ряду показателей есть положительная динамика, однако это не дает повода к снижению темпов нашей работы.

Работа по достижению планового показателя, определенного Указом №601, ведется в соответствии с планом мероприятий, утвержденным распоряжением правительства Архангельской области. В рамках реализации этого плана определен ряд показателей, среди которых – доля заявок на предоставление государственных или муниципальных услуг, направленных в электронном виде, количество граждан, зарегистрированных на портале госуслуг в пунктах обслуживания, организованных на базе органов власти или местного самоуправления, доля межведомственных запросов, направляемых с использованием системы электронного взаимодействия и так далее.

В своем докладе заместитель министра связи и информационных технологий Архангельской области Виктор Шамов отметил ряд органов власти и муниципальных образований, которые благодаря системной и планомерной работе обеспечили выполнение ключевых показателей. Среди них Устьянский и Коношский районы, целый ряд министерств и ведомств Архангельской области.

К сожалению, некоторые органы местного самоуправления не смогли добиться аналогичных результатов.

Евгений Фоменко обратил внимание глав муниципальных районов на необходимость неукоснительного выполнения поручений рабочей группы. Отстающим районам предложено уже к следующему заседанию представить доклады с объяснением причин отставания от плановых показателей.

Не менее важен и другой аспект работы, на котором также заострил внимание Евгений Фоменко – разработка и согласование технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг. Всего на территории области должно быть сформировано 274 схемы. На данный момент 98 из них уже одобрены, еще 133 проходят процедуру согласования. Рабочая группа настоятельно рекомендовала главам МО взять этот вопрос под личный контроль – завершить работу необходимо до конца октября этого года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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