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Более 250 лучших юных историков России приедут в Архангельск

20 марта 10:00 Общество

В Архангельске пройдёт финал всероссийской олимпиады школьников по истории. В середине апреля в столицу Поморья приедут более 250 старшеклассников – победители и призёры региональных этапов этого масштабного интеллектуального турнира.

Вопросам подготовки к общероссийскому «историческому» финалу было посвящено специальное межведомственное совещание, которое состоялось в правительстве Архангельской области.

Турнир пройдёт с 8 по 14 апреля на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Формула всероссийского финала отличает олимпиаду по истории: в программе три тура, в ходе которых ребятам предстоит написать эссе, ответить на вопросы и пройти устный этап.

Стоит отметить, что часть заданий будет посвящена истории Архангельской области, а её лучшего знатока поощрят в рамках номинации, учреждённой губернатором Поморья.

Впрочем, у школьников будет и свободное время, которое ребята проведут в экскурсиях и творческих визитах. Например, гостей столицы Поморья ждут в сразу в нескольких музеях, филармонии и Архангельской областной детской школе народных ремёсел.

– После проработки всех организационных вопросов будет сформирована окончательная программа олимпиады. Напомню, что это уже второй всероссийский финал за два последних года, который принимает у себя Архангельская область. Заслужить право проведения таких турниров непросто. Например, в этом году главные финалы проходят всего в 14 российских городах, – отметил заместитель министра образования и науки Поморья Юрий Гнедышев.

Министерство образования и науки Архангельской области

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