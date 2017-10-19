Поморье и Германия нацелены на расширение бизнес-контактов

Перспективы развития экономического сотрудничества обсудили в ходе рабочей встречи заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников и новый заместитель генерального консула Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли.

Уте Катч-Эгли впервые прибыла в столицу Поморья. Основная цель визита – участие в праздничных мероприятиях в рамках Дней Германии в Архангельске.

— Дни Германии являются хорошим поводом, чтобы посетить Архангельскую область, узнать о ваших планах и заинтересовать ими немецких инвесторов, – сказала заместитель генконсула.

Отметим, что в дипведомстве Уте Катч-Эгли возглавляет отдел экономики. О потенциале и перспективах развития стратегических отраслей экономики, а также о кластерной политике Поморья гостье рассказал Виктор Иконников.

Он представил основные показатели деятельности перерабатывающих предприятий лесопромышленного и рыбопромышленного комплеков, отметил достижения в сферах судостроения и машиностроения, а также акцентировал внимание на потенциале Архангельского морского порта, Северной железной дороги, международного аэропорта «Архангельск».

— В плане перспектив транспортного сектора можно выделить проект строительства железнодорожной магистрали «Белкомур», которая обеспечит кратчайший выход грузов из промышленно развитых районов Урала и Сибири в Северную Европу, – сказал заместитель губернатора.

Виктор Иконников также отметил проект строительства нового глубоководного порта, который должен будет обеспечить приём больших судов для обработки грузов в объёме около 45 млн тонн в год:

«Реализация подобных проектов даст импульс активному развитию Северного морского пути».

Он предложил представителю дипведомства довести информацию об уже существующих возможностях порта, а также о перспективах его развития до логистических компаний в Германии.

Уте Катч-Эгли выразила заинтересованность в этом предложении. Кроме того, она отметила необходимость встречи в широком формате представителей предпринимательских сообществ Поморья и ФРГ, чтобы открыть новые ниши для расширения бизнес-контактов.

Эта инициатива была поддержана Виктором Иконниковым.

С особым вниманием заместитель генконсула отнеслась к информации о мерах, предпринимаемых в Архангельской области, по формированию благоприятного инвестиционного климата.

По итогам встречи стороны договорились, что в дипведомство будет направлен весь пакет нормативно-правовых актов о преференциях, льготах и административной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области