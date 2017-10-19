Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Поморье и Германия нацелены на расширение бизнес-контактов

19 октября 17:15 Международные связи Инвестиции

Перспективы развития экономического сотрудничества обсудили в ходе рабочей встречи заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников и новый заместитель генерального консула Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге Уте Катч-Эгли.

Уте Катч-Эгли впервые прибыла в столицу Поморья. Основная цель визита – участие в праздничных мероприятиях в рамках Дней Германии в Архангельске. 

— Дни Германии являются хорошим поводом, чтобы посетить Архангельскую область, узнать о ваших планах и заинтересовать ими немецких инвесторов, – сказала заместитель генконсула.

Отметим, что в дипведомстве Уте Катч-Эгли возглавляет отдел экономики. О потенциале и перспективах развития стратегических отраслей экономики, а также о кластерной политике Поморья гостье рассказал Виктор Иконников. 

Он представил основные показатели деятельности перерабатывающих предприятий лесопромышленного и рыбопромышленного комплеков, отметил достижения в сферах судостроения и машиностроения, а также акцентировал внимание на потенциале Архангельского морского порта, Северной железной дороги, международного аэропорта «Архангельск».

— В плане перспектив транспортного сектора можно выделить проект строительства железнодорожной магистрали «Белкомур», которая обеспечит кратчайший выход грузов из промышленно развитых районов Урала и Сибири в Северную Европу, – сказал заместитель губернатора.

Виктор Иконников также отметил проект строительства нового глубоководного порта, который должен будет обеспечить приём больших судов для обработки грузов в объёме около 45 млн тонн в год:

«Реализация подобных проектов даст импульс активному развитию Северного морского пути». 

Он предложил представителю дипведомства довести информацию об уже существующих возможностях порта, а также о перспективах его развития до логистических компаний в Германии.

Уте Катч-Эгли выразила заинтересованность в этом предложении. Кроме того, она отметила необходимость встречи в широком формате представителей предпринимательских сообществ Поморья и ФРГ, чтобы открыть новые ниши для расширения бизнес-контактов.

Эта инициатива была поддержана Виктором Иконниковым.

С особым вниманием заместитель генконсула отнеслась к информации о мерах, предпринимаемых в Архангельской области, по формированию благоприятного инвестиционного климата.

По итогам встречи стороны договорились, что в дипведомство будет направлен весь пакет нормативно-правовых актов о преференциях, льготах и административной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Экономика

19 октября

Поморье и Гер­ма­ния наце­лены на рас­шире­ние биз­нес-кон­такт­ов

18 октября

Регио­наль­ное мини­мущ­ес­тво про­даёт учас­ток в Заос­тровье для веде­ния сель­ского хозяйства

18 октября

Соз­да­ние высок­оп­ро­из­води­тель­ных рабо­чих мест – залог укрепле­ния эко­но­ми­ки региона

18 октября

Завер­шена реконст­рук­ция оче­ред­ного учас­тка трас­сы Брин-Наво­лок–Пле­сецк–Кар­гополь

18 октября

Мор­ской порт Архан­гельск: логи­ка раз­ви­тия тре­бу­ет объе­ди­не­ния усилий

18 октября

В Архан­гель­ской области про­дол­жа­ет­ся рабо­та по соз­да­нию ситу­ацион­ного цен­тра губер­нато­ра

18 октября

Замес­титель главы Минп­ро­мтор­га про­ве­дёт в Архан­гель­ске заседа­ние по воп­ро­сам раз­ви­тия Арктики

17 октября

Наг­лядно, дос­тупно, полез­но: еди­ный кален­дарь меро­прия­тий для регио­наль­ного бизнеса

17 октября

В Поморье про­дол­жа­ет­ся рабо­та по отводу лесо­секи для нужд мало­го и сред­него бизнеса

16 октября

«Дина­мич­ный старт» помо­жет моло­дым предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья

16 октября

Вик­тор Икон­ни­ков: «Вып­ус­кни­ки Пре­зи­дентс­кой про­граммы – коман­да раз­ви­тия Поморья»

13 октября

В пра­витель­стве области сос­то­ялось заседа­ние кол­ле­гии мини­мущ­ес­тва

12 октября

Се­мён Вуй­менк­ов: «Ремонт цен­траль­ных улиц – важ­ный шаг к бла­го­ус­тройству моно­горо­дов»

11 октября

В цен­тре вни­ма­ния – раз­ви­тие транс­пор­тной инфраст­рук­туры Поморья

11 октября

Эко­но­ми­ка регио­на: про­гноз позит­ив­ный

11 октября

В Архан­гель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция по соз­да­нию высок­оп­ро­из­води­тель­ных рабо­чих мест

11 октября

КРАО при­мет учас­тие в меж­дуна­род­ном фору­ме «Откры­тые иннова­ции»

11 октября

Семь инвестпро­ек­тов вошли в кон­цеп­цию раз­ви­тия посел­ка Октябрьс­кий

6 октября

Архан­гель­ская область наце­лена на раз­ви­тие эко­но­ми­чес­ких отноше­ний с Арменией

Похожие новости

19 октября Экономика

Поморье и Гер­ма­ния наце­лены на рас­шире­ние биз­нес-кон­такт­ов

6 октября Экономика

Архан­гель­ская область наце­лена на раз­ви­тие эко­но­ми­чес­ких отноше­ний с Арменией

29 сентября Экономика

В Став­ропо­ле инвесто­ры заин­тере­со­ва­лись органи­чес­кими удоб­рени­ями из Архан­гель­ской области

29 сентября Экономика

Участ­ни­ков VIII рос­сийско-азер­байд­жан­ско­го фору­ма приг­ласи­ли в Архан­гельск

18 сентября Экономика

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ской ярмарки – импульс для раз­ви­тия внеш­не­эко­но­ми­чес­кой дея­тель­нос­ти региона

18 сентября Экономика

Деле­га­ция из Сер­бии при­мет учас­тие в дело­вой про­грамме Мар­гари­тин­ской ярмарки

4 сентября Экономика

Про­ек­ты стро­итель­ства «Бел­кому­ра» и глу­бо­ко­вод­ного порта предс­та­влены минис­терств­ам и круп­ным кор­пора­ци­ям КНР

31 августа Экономика

Утвержде­на кон­цеп­ция раз­ви­тия меж­реги­ональ­ных свя­зей Архан­гель­ской области

18 октября Экономика

Мор­ской порт Архан­гельск: логи­ка раз­ви­тия тре­бу­ет объе­ди­не­ния усилий

18 октября Экономика

Замес­титель главы Минп­ро­мтор­га про­ве­дёт в Архан­гель­ске заседа­ние по воп­ро­сам раз­ви­тия Арктики

11 октября Общество

В цен­тре вни­ма­ния – раз­ви­тие транс­пор­тной инфраст­рук­туры Поморья

11 октября Экономика

Эко­но­ми­ка регио­на: про­гноз позит­ив­ный

11 октября Экономика

КРАО при­мет учас­тие в меж­дуна­род­ном фору­ме «Откры­тые иннова­ции»

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия