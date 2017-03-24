Более ста школ области станут участниками всероссийского экопроекта «Сделаем вместе!»

«Сделаем вместе!» – это ежегодная просветительская акция в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» под названием «Экология России». Её главные действующие лица – школьники.

Акция состоит из различных элементов, обязательными из которых являются экологические уроки. Их под контролем учителей для учащихся 5–8 классов будут проводить старшеклассники.

Тема 2017 года, который объявлен Годом экологии – обращение с отходами.

В рамках акции планируется проведение пяти конкурсов в номинациях:

Лучший эколидер;



Лучший экоплакат;



Лучший куратор акции в образовательном учреждении;



Лучшее образовательное учреждение – участник акции;



Лучший региональный штаб.



Согласно условиям акции, участвуя в конкурсах, юные активисты экологического движения смогут принести баллы не только своему образовательному учреждению, но и региональным штабам, которые также будут соревноваться друг с другом в проявлении активности.

По словам заместителя министра природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Анны Копосовой, которая возглавляет региональный штаб акции, на данный момент на сайте «Сделаем вместе!» в качестве участников зарегистрировались 114 образовательных учреждения Архангельской области.

До конца подачи заявки осталось два дня!

Официальный старт акции в регионе намечен на 13 апреля. Он состоится в северодвинском детско-юношеском центре.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области