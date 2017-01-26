Графа «общедомовые нужды» исчезнет из квитанций на оплату услуг ЖКХ

Вопросы изменения жилищного законодательства с 1 января 2017 года, в том числе включение расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества, в плату за содержание жилья обсудили в региональном правительстве.

Совещание с главами муниципальных образований и представителями управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, ресурсоснабжающих организаций, расчетно-кассовых центров прошло в режиме видеоконференции.

Напомним, с 1 января 2017 года в платежном документе графа «коммунальная услуга на общедомовые нужды» исчезнет из квитанций. При этом плата за содержание жилого помещения возрастет на сумму расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых в целях содержания общего имущества (горячая вода, холодная вода, электроэнергия).

Для включения таких расходов в состав платы за содержание и ремонт решения собственников не требуется.

Новый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг распространяется только на те дома, которые управляются исключительно управляющими организациями, ТСЖ или ЖСК.

В домах с непосредственным управлением, а также там, где способ управления не выбран или не реализован – остается прежний порядок расчетов. Потребители, проживающие в таких домах, услуги на ОДН платят в составе платы за коммунальные услуги.

Расходы на оплату коммунальных услуг на общедомовые нужды не должны превышать нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленных субъектом Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года.

Новые нормативы потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов должны быть утверждены органами государственной власти субъекта Российской Федерации до 1 июня 2017 года.

Потребители могут снизить расходы на оплату коммунальных ресурсов, установив энергосберегающие лампы и датчики движения в местах общего пользования в домах, системы автономного снятия показаний коллективных приборов учета.

В свою очередь для снижения расходов на оплату общедомовых нужд управляющие компании, ТСЖ и ЖСК будут замотивированы выявлять незаконно проживающих граждан, несанкционированные подключения, своевременно устранять потери во внутридомовых сетях.

В затраты по оплате электроэнергии в целях содержания общего имущества входят затраты на электроэнергию для работы лифтов, домофонов и коллективных антенн, освещения лестничных площадок и территорий около подъезда, технологические потери по внутридомовым сетям.



– Таким образом, совокупный платеж на оплату жилищно-коммунальных услуг с начала года не увеличится. Процедура начисления платежей будет более прозрачной, а собственники смогут проверить, правильно ли начислена плата за жилищно-коммунальные услуги, – пояснил руководитель государственной жилищной инспекции Архангельской области Анатолий Лукин.



Собственники и наниматели жилья вправе обратиться за более подробными разъяснениями об изменении порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги в управляющую организацию, ТСЖ, ЖСК.

Реконструкция зданий – в программе капремонта

Участники совещания также обсудили вопросы, связанные с изменениями в действующее законодательстве о проведении капитального ремонта многоквартирного дома и порядке раскрытия информации.

Напомним, с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в жилищном законодательстве, которые позволяют проводить реконструкцию зданий по программе капитального ремонта. Это позволит расширить перечень работ по ремонту многоквартирных домов.

Также участникам совещания рассказали, что срок наступления ответственности за отсутствие информации о деятельности управляющих компаний и ТСЖ в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ) перенесен с 1 января 2017 года еще на год. При этом сохраняется обязанность публиковать сведения, касающиеся управления домом, в сети «Интернет», как этого требует стандарт раскрытия информации. Такое решение принято Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области