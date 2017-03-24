Вопросы повышения эффективности управления земельными участками обсудили на заседании коллегии министерства имущественных отношений Архангельской области 24 марта.

Участие приняли представители областного Собрания, муниципальной власти, управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО.

Как отметила министр имущественных отношений региона Ирина Ковалёва, в числе главных вопросов – использование земельных участков на территории Архангельска, государственная собственность на которые не разграничена.

Распоряжение такими участками находится в введении областного минимущества. В работе – около пяти тысяч действующих договоров аренды.

— Земельные ресурсы должны эффективнее работать на благо северян – пополнение бюджетов и социально-экономическое развитие территорий. Поэтому соблюдение арендаторами условий договоров аренды находится на особом контроле ведомства, – подчеркнула Ирина Ковалёва.

Выявлено 21 нарушение

В прошлом году специалисты министерства провели обследование 140 земельных участков. Выявлено 21 нарушение.

В пяти случаях земельные участки использовались не по назначению. Информация об этом направлена в управление Росреестра по Архангельской области и НАО для привлечения нарушителей к административной ответственности.

В 16 случаях арендаторы не начали строительство в сроки, указанные в договоре аренды. В их адрес направлены уведомления о прекращении договоров.

Подобные уведомления также получили 29 арендаторов, имеющих задолженность по плате за пользование земельными участками. В суды министерство направило восемь исковых заявлений.

Ускорить освобождение участков

На особом внимании – ситуация с расторгнутыми договорами аренды земельных участков, предоставленных под временные торговые точки.

В основном такие договоры заключались в конце 1990-х–начале 2000-х годов мэрией Архангельска на срок 11 месяцев.

За 2014–2016 годы министерство направило 73 уведомления о расторжении этих договоров за наличие задолженности и нарушении других условий, в частности, нелегальную продажу алкогольной продукции.

Добровольно земельные участки освободили только три арендатора. По всем остальным фактам приняты судебные решения, однако их исполнение затягивается.

В ходе заседания были определены пути взаимодействия муниципалитета и службы судебных приставов для ускорения исполнения требований судов об освобождении участков.

Участники коллегии также обсудили ряд других вопросов, в том числе о предоставлении земельных участков под инвестиционные проекты и о вовлечении в хозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области