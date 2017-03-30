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Архангельская область и РЖД подписали соглашение о реконструкции вокзала в областном центре

30 марта 11:20 Транспорт
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Сегодня в Архангельске состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Архангельской областью и ОАО «Российские железные дороги».

Подписи под документом поставили председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и начальник Дирекции железнодорожных вокзалов (филиала ОАО «РЖД») Виталий Вотолевский.

Отметим, что принципиальная целесообразность подписания соглашения о сотрудничестве была определена по итогам рабочей встречи губернатора Архангельской области Игоря Орлова и президента ОАО «РЖД» Олега Белозёрова.

Основной предмет соглашения – реализация комплекса мероприятий по реконструкции железнодорожного вокзального комплекса станции «Архангельск-город» и обустройство прилегающих территорий.

— Железнодорожный вокзал Архангельска будет модернизирован и приведен в соответствие с нормативами по транспортной безопасности и доступности для отдельных групп населения, – подчеркнул Алексей Алсуфьев. – Помимо того, что преобразится сам вокзальный комплекс, изменится и привокзальная площадь: будут созданы стояночные места, парковки, разработана схема движения городского общественного транспорта.

Проект модернизации вокзала будет реализован в два этапа: первый включает  в себя мероприятия по обустройству прилегающей территории, второй – мероприятия по реконструкции объектов железнодорожного вокзального комплекса «Архангельск-город».

– Весь план работ рассчитан на три года: с 2017-го по 2019-й, – пояснил Виталий Вотолевский.  – Сейчас уже готовится проект оснащения вокзала оборудованием для маломобильных групп населения. К концу этого года мы планируем приступить к исполнению этих работ. В следующем году будет идти проектирование остальных частей этого проекта – привокзальная площадь, инженерные системы. Закончить мы намерены к концу 2019 года.

Напомним, железнодорожный вокзал Архангельска введён в эксплуатацию в 1966 году. В среднем в течение суток он обслуживает около двух тысяч пассажиров как пригородных поездов, так и поездов дальнего следования.

— Уверен, что уже в ближайшее время нахождение на вокзале станет более комфортным, а доступ к поездам удобнее, – подчеркнул Алексей Алсуфьев.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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