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Архангельск принимает межрегиональную конференцию по организации закупок

14 июня 14:15 Борьба с коррупцией Законотворчество
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Вторая межрегиональная конференция «Методология в сфере закупок. Опыт регионов 2017» собрала в Архангельске более 500 участников из 10 регионов России.

Организаторами конференции выступили контрактное агентство Архангельской области, ГАУ АО «Региональный центр по организации закупок» и АО«Единая электронная торговая площадка».

Открывая работу конференции, заместитель председателя регионального правительства Виктор Иконников отметил, что Архангельск уже во второй раз Виктор Иконников: «В Архангельской области накоплен большой положительный опыт в сфере госзакупок, и мы готовы им делиться»становится площадкой профессионального общения для специалистов контрактной системы, предпринимательского сообщества, представителей контролирующих органов, общественных организаций.

— И это неслучайно. В Архангельской области накоплен большой положительный опыт в этой сфере, и мы готовы им делиться. Кроме того, как показал международный арктический форум, наш регион готов к организации мероприятий самого высокого уровня. Уверен, что конференция станет полезной для всех её участников, – сказал Виктор Иконников.

Он подчеркнул, что прозрачность проведения закупок и конкуренция – это основы для расширения предпринимательства, а значит – импульс для развития территорий.

Заместитель гендиректора «Единой электронной торговой площадки» Сергей Зайцев отметил, что Архангельская область – лидер в сфере государственных закупок Российской Федерации. Поморье занимает первые позиции в российском рейтинге прозрачности закупок и рейтинге по организации закупок по 223-ФЗ.

В рамках конференции ГАУ АО «Региональный центр по организации закупок» и Архангельский областной институт открытого образования  подпишут Перед участниками выступят ведущие федеральные эксперты в области законодательства о контрактной системе, закупках товаров, работ и услугсоглашение о сотрудничестве по ведению совместной образовательной деятельности.

Конференция продлится два дня. В первый день выступят ведущие федеральные эксперты в области законодательства о контрактной системе, закупках товаров, работ и услуг у отдельных юридических лиц.

Второй день работы будет посвящён проблемам, возникающим при реализации постановления Правительства Российской Федерации о порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капремонту многоквартирных домов.

— Основная цель форума – обменяться опытом, обсудить сложные вопросы реализации законодательства сферы закупок, выработать решения, которые, возможно, будут направлены в федеральные органы в качестве законодательных инициатив, – резюмировал руководитель контрактного агентства Архангельской области Константин Северьянов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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