Спортсмены Поморья завоевали два «золота» на соревнованиях по стрельбе

С 28 сентября по 5 октября в Краснодаре проходит командный чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и личные всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия.

В первые дни соревнований спортсмены Архангельской области завоевали две золотые медали.

На чемпионате страны женщины разыграли медали в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров».

«Золото» завоевали наши Дарья Вдовина, Мария Пономарева и Вероника Павлова, показавшие в квалификации результат 1245,6 очка. Серебряными призерами стали стрелки из Московской области, выбившие 1238,8 очка. На третью ступень пьедестала почета с результатом 1237,4 очка поднялись спортсменки из Удмуртии.

На всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия женщины разыграли медали в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров».

Победительницей стала мастер спорта международного класса из Архангельской области Дарья Вдовина. В квалификации спортсменка показала результат 581 очко из 600 возможных, а в финале выбила 458,1 очка и победила с большим преимуществом в 4,2 очка. Второе место заняла мастер спорта международного класса из Московской области Мария Иванова. Третьей стала мастер спорта международного класса из Республики Бурятия Валентина Протасова.

Агентство по спорту Архангельской области