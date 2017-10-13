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В министерстве природных ресурсов и ЛПК вручили удостоверения инспекторов охотничьих хозяйств

13 октября 14:30 Леспром

Обладателями документов стали два сотрудника частного охотхозяйства из Приморского района.

Перед этим мужчины прошли специальный экзамен, подтвердив свои знания уголовного, административного законодательства, регулирующего сферу охоты, а также знания Федерального закона «Об оружии» и правил обращения с ним.

Как отметил начальник отдела охраны и использования объектов животного мира министерства природных ресурсов и ЛПК Николай Лукьяненко, в настоящее время развитию системы охотничьих хозяйств уделяется большое внимание. Сегодня на территории Поморья их уже более двадцати.

— При заключении договора аренды охотпользователи, в том числе, берут на себя обязательства реализовать на вверенной территории комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности, охраны окружающей среды, сохранению численности животных. Удостоверение являются свидетельством того, что инспектор обладает необходимыми знаниями и умениями. Документ также дает ему право оформлять правонарушения в сфере охотничьего законодательства, – отметил Николай Лукьяненко.

В ближайшее время экзамен на получение удостоверений пройдут ещё около двадцати инспекторов частных охотничьих хозяйств.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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