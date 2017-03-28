Министр экономического развития Поморья Семён Вуйменков совместно с руководителями международной консалтинговой компании EY инициировал поиск оптимального подхода к комплексному развитию северных территорий на примере областного центра.

— На рассмотрение была предложена концепция комплексного развития одного из районов Архангельска. Сегодня территорию предполагаемой застройки занимают двухэтажные деревянные дома 50-х годов прошлого века, которые имеют критический процент износа и в ближайшее время будут малопригодны

для проживания, – рассказал Семён Вуйменков.Стартовой площадкой для переговоров о комплексной застройке Архангельска стал Сочинский инвестиционный форум. Именно там состоялось первое обсуждение перспектив проекта «Северная широта».

Проект позволит обеспечить около 11 тысяч горожан не только жильем, но и инфраструктурой. В общей сложности предполагается возведение 355 тыс. кв. м зданий и сооружений.

Предусмотрено строительство двух детских садов, школы с детским технопарком «Кванториум» на тысячу учеников, образовательного Арктического центра, крытого круглогодичного аквапарка и двух нежилых комплексов, предназначенных для размещения объектов культуры и здравоохранения, спортивно-развлекательных и коммерческих учреждений.

Стоит отметить, что для граждан, проживающих на территории возможной застройки, предусмотрено выделение равнозначной жилой площади в современных высотных домах того же района. Иными словами, им не придется уезжать из привычной среды обитания, а неудобства, связанные с необходимостью временного переезда, будут компенсированы не только EY (до 2013 известная под названием «Ernst & Young») – британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире (входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний), сегодня обладает офисами более чем в 150 странах мира, количество сотрудников – более 190 тысяч человек.получением более комфортного жилья, но и доступом к развитой инфраструктуре.

Проведение презентации концепции комплексного освоения застроенных территорий в администрации Архангельска можно назвать первым результатом состоявшихся переговоров и первым шагом к реализации проекта.

В преддверии встречи с муниципальными властями инициатива была рассмотрена в региональном министерстве строительства и архитектуры. Глава ведомства Михаил Яковлев подчеркнул:

«Появление кварталов с жилыми домами, школами, детскими садами, больницами, деловыми центрами и развитой инфраструктурой – это будущее, к которому должен стремиться город. Реализация этого проекта будет реально востребована людьми. Представленный проект отвечает требованиям этого будущего, однако для реализации требуется всесторонняя проработка профессиональным сообществом».

Отметим, что по итогам презентации, состоявшейся в администрации Архангельска, глава города Игорь Годзиш одобрил предложенный авторами проекта подход.

— Безусловно, сейчас рано говорить о конкретных сроках. Предметом обсуждения является сама концепция и подход к застройке территорий. Ожидая неизбежных замечаний скептично настроенных жителей подчеркну: мы не утверждаем, что на месте «деревяшек» в одночасье появится «город-сад». Мы работаем над поиском максимально эффективных решений существующих проблем, – отметил Семён Вуйменков. – Говоря о социально-экономическом развитии, о необходимости изменения демографической ситуации, мы понимаем, что центром притяжения и удержания перспективных кадров, в первую очередь – местных, может стать только благоустроенный город, в котором комфортно и приятно жить. Наша задача – сделать Архангельск именно таким.

Министерство экономического развития Архангельской области