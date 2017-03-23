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Больше всего участников форума «Арктика. Сделано в России» – из САФУ

23 марта 16:00 Арктика – территория диалога Молодежь Арктика События

Дирекция молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» подготовила итоговые списки участников этой международной образовательной площадки.

Всего форум соберёт 174 молодых учёных чьи научные интересы связаны с изучением Арктики, в числе которых – 23 иностранных гостя из стран Арктического совета и ряда других государств.

Российские участники форума представляют 63 вуза из 22 регионов страны. Наибольшее количество специалистов прошло отбор на площадку из Северного (Арктического) федерального университета (16 человек), РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина (14 человек) и Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (9 человек).

Конкурс на форум составил 10 человек на место.

Международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» стартует в Приморском районе Архангельской области 27 марта.

Главной темой образовательной площадки станет развитие опорных зон в Арктике.

Партнёрами форума являются Министерство образования и науки РФ, Министерство экономического развития РФ, Русское географическое общество, правительство Архангельской области, ПАО «Газпром» и Морская арктическая геологоразведочная экспедиция (МАГЭ).

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области

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