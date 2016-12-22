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Новым главой Вилегодского района стал Алексей Аксенов

22 декабря 17:15 Назначения

Такое решение приняли районные депутаты.

Алексей Аксенов был временно исполняющим главы Вилегодского  района после назначения  Ивана Дементьева заместителем руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области. До этого он занимал должность заместителя главы по социальным  вопросам – начальника управления образования и культуры.

Всего в конкурсе на соискание должности главы Вилегодского района приняли участие четыре человека. Оценив по итогам собеседования их профессиональные, деловые и личностные качества, конкурсная комиссия представила на рассмотрение депутатов районного Собрания кандидатуры двух претендентов.

Алексей Аксенов приступит к выполнению обязанностей в должности главы Вилегодского района с 28 декабря 2016 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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