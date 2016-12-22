Новым главой Вилегодского района стал Алексей Аксенов

Такое решение приняли районные депутаты.

Алексей Аксенов был временно исполняющим главы Вилегодского района после назначения Ивана Дементьева заместителем руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области. До этого он занимал должность заместителя главы по социальным вопросам – начальника управления образования и культуры.

Всего в конкурсе на соискание должности главы Вилегодского района приняли участие четыре человека. Оценив по итогам собеседования их профессиональные, деловые и личностные качества, конкурсная комиссия представила на рассмотрение депутатов районного Собрания кандидатуры двух претендентов.

Алексей Аксенов приступит к выполнению обязанностей в должности главы Вилегодского района с 28 декабря 2016 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области