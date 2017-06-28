Жители Архангельской области познакомятся с основами предпринимательской деятельности

Семинар «Основы предпринимательской деятельности» состоится в регионе в рамках декады социального предпринимательства.

Обучающая программа, рассчитанная на два дня, состоит из пяти различных блоков, что позволяет наиболее полно охватить вопросы, волнующие начинающих бизнесменов.

Организатор семинара – Архангельский региональный бизнес-инкубатор, подведомственное учреждение регионального министерства экономического развития.

Специалисты шаг за шагом пройдут с начинающими предпринимателями весь путь от идеи до создания собственного дела.

Участников мастер-класса познакомят с основными требованиями к написанию бизнес-плана, расскажут о том, как осуществляется государственная регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Особое внимание будет уделено существующим в регионе формам и видам государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

В завершение программы состоятся индивидуальные консультации.

Отметим, что по окончании программы выдается свидетельство о прохождении обучения в размере 18 академических часов.

— Консультации и семинары, которые проводит региональный бизнес-инкубатор, являются востребованным механизмом поддержки предпринимателей, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – В прошлом году по итогам проведённых консультаций было зарегистрировано более 30 новых субъектов предпринимательства. Данный показатель является лучшим доказательством эффективности проводимых мероприятий.

Семинар состоится в Архангельском бизнес-инкубаторе по адресу: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 12, 5 этаж, конференц-зал.

Дата и время проведения: 29 и 30 июня с 10:00 до 18:00.

Чтобы записаться на семинар, можно заполнить форму на сайте или позвонить по телефонам: (8182) 42-14-53, 43-02-78.

Министерство экономического развития Архангельской области