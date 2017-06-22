Уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова организует для молодых жителей Поморья в возрасте от 18 до 35 лет «горячую линию» и открытый специальный приём в рамках празднования Дня молодёжи.

Звонки на «горячую линию» будут приниматься с 26 по 30 июня с 10:00 до 13:00 по телефону: (8182) 20-72-96.

Темами обсуждения могут стать вопросы обеспечения жильём молодых семей, трудоустройство молодых специалистов и другие важные для молодёжи аспекты их жизни.

Приветствуются инициативы, направленные на обеспечение дополнительных гарантий реализации прав и свобод молодых граждан.

Открытый приём состоится в День молодёжи, 27 июня, с 14:00 до 16:00 по адресу: Архангельск, пл. Ленина, 1, каб. 210.

Предварительная запись на участие не требуется.

Напомним, институт уполномоченного по правам человека в Архангельской области в этом году отмечает 20-летие. На протяжении всех этих лет молодёжной тематике уделяется особое внимание.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области