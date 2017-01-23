В регионе открылось представительство Союза кинематографистов России

Представительство Союза кинематографистов России в регионе возглавил Анатолий Конычев.

— Мы шли к этому 10 лет: снимали, стали организаторами многих фестивалей и конкурсов всероссийского и регионального уровня. Я думаю, 2016 год можно назвать началом развития региональной киноиндустрии, – сказал Анатолий Конычев. – Спасибо за понимание и помощь губернатору Архангельской области Игорю Орлову, министру культуры Веронике Яничек и всей команде, которая поддерживала и помогала создавать платформу для развития. Будут «Кинопередвижка 2017», автокинотеатр в Архангельске, северяне еще не раз увидят именитых актеров и режиссеров на поморской земле».

Руководитель представительства отметил, что школа кино «Инфильм» будет организатором мероприятий, посвященных юбилею Андрея Кончаловского, всероссийского воркшоп-фестиваля короткометражного кино «КеноVison».

Напомним, что министерство культуры Архангельской области в прошлом году поддержало съемку трёх короткометражных фильмов («Мама», «Моменты жизни», сказка «Баско») и одного полнометражного («Всё о нас»).

Заместитель министра культуры Архангельской области Алексей Павлов отметил, что год российского кино был ярким: V Международный фестиваль любительских и профессиональных фильмов и телепрограмм «Берегиня. Вместе в будущее!», на конкурсную программу которого было заявлено 200 работ из 9 стран; фестиваль короткометражных фильмов «ЗвозVision», состоявшийся в Холмогорском районе.

Интересен и значим проект «Кинопередвижка по Архангельской области» молодёжной общественной организации «Школа кино «Инфильм», поддержанный региональным правительством и Корпорацией развития Архангельской области.

Министерство культуры Архангельской области