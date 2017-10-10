Продукция вельчан удостоена высшей награды «Золотой осени»

По итогам Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» колбасная продукция ООО «Модуль Вельский райпотребсоюз» удостоена золотой медали в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции».

Напомним, «Золотая осень» проходила в Москве на территории ВДНХ с 4 по 7 октября.

В преддверии этого события губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил: «Золотая осень» – важнейшая федеральная площадка. Участие предпринимательства региона в выставке и деловой программе послужит развитию новых контактов, продвижению архангельской продукции на внутренних и внешних рынках, что даст толчок дальнейшему развитию производств и улучшению социально-экономических условий жизни на селе».

В составе делегации Архангельской области участие приняли представители власти, крупного, среднего и малого бизнеса аграрного сектора и рыбной промышленности, а также профильного научного сообщества.

Компания «Модуль Вельский райпотребсоюз» удостоена золотой медали в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции»По словам министра АПК и торговли региона Ирины Бажановой, стенд Архангельской области на ВДНХ с лучшими товарами местных производителей вызвал большой интерес у посетителей выставки.

Качество продукции ООО «Модуль Вельский райпотребсоюз», в частности колбасы охлаждённой «Баранья», по достоинству оценили не только гости «Золотой осени», но и профессиональное жюри.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области