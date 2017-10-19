В Архангельске вручили первые Баренцевы стипендии в сфере культуры

Мероприятие прошло в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» в рамках XVI министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

Министры иностранных дел России, Швеции, Финляндии и Норвегии Сергей Лавров, Маргот Вальстрём, Тимо Сойни и Бёрге Бренде вручили представителям своих стран соответствующие сертификаты.

Первыми лауреатами Баренцевой стипендии стали:

Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив (Республика Карелия, Россия). Совместно с финскими партнёрами фондом реализован цикл проектов по развитию карельского языка и культуры. В 2017 году он стал главным организатором этно-фестиваля «Калакуда» с участием финских творческих коллективов;



Театр «Самовар» (Киркенес, Норвегия). Театр создал более 50 профессиональных театральных постановок на восьми разных языках с участием артистов из 15 разных стран мира. В течение многих лет театр «Самовар» организует международный детский и молодёжный фестиваль театрального искусства в Киркенесе;



Фотограф Яакко Хейккиля (Финляндия), автор множества фотопроектов, источником вдохновения для которых послужила природа родного края. Яакко Хейккиля – обладатель государственной премии Финляндии по фотографическому искусству и Лапландской премии в области искусства, победитель международного конкурса искусств «Время и природа» в Ханау (Германия) и Creative Climate Awards;



Детский писатель и драматург Мона Мёртлунд (Швеция). Свои произведения она пишет на шведском и меянкиели, одном из диалектов финского языка, на котором говорят на севере Швеции. В творчестве Моны Мёртлунд находят отражение вопросы идентичности людей-носителей нескольких языков, а также проблемы утраты родного языка.



Отметим, что Баренцева стипендия в области культурного сотрудничества присуждаетсявпервые профессиональным деятелям искусства и творческим объединениям за достижения в сфере культуры. Стипендия в размере 10 000 евро будет вручаться раз в два года представителям каждой из четырёх стран Баренцева региона.

Стипендия разрабатывалась с 2012 года в рамках деятельности объединённой рабочей группы СБЕР по культуре. Об учреждении стипендии было объявлено в ноябре 2016 года на встрече министров культуры стран-участниц СБЕР, проведенной в рамках российского председательства в Совете в 2015-2017 годах.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области