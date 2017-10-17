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С 28 мая по 20 июня: опубликован проект расписания ЕГЭ-2018

17 октября 14:00

Министерство образования и науки РФ опубликовало проект расписания ЕГЭ-2018. Документ предусматривает проведение основной волны государственных экзаменов в 11-х классах в период с 28 мая по 20 июня.

Планируется, что череду итоговых испытаний выпускников школ страны откроют ЕГЭ по географии и информатике. На 30 мая намечено проведение ЕГЭ по математике базового уровня. Завершится основная волна аттестации экзаменами по литературе и физике 20 июня. 

Также проектом учтено проведение досрочного этапа выпускных испытаний. С 21 марта по 4 апреля свои знания смогут продемонстрировать выпускники школ прошлых лет, а также одиннадцатиклассники, которые по уважительным причинам не могут сдать ЕГЭ вместе со всеми. 

Дополнительный период итоговой аттестации намечен на начало сентября будущего года.

Проект расписания ЕГЭ-2018 опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На этом сайте идёт общественное обсуждение текста документа. Для участия в дискуссии необходимо пройти регистрацию по ссылке.

– Выпускникам школ уже сейчас стоит взять за ориентир опубликованные проектные сроки проведения ЕГЭ в 2018 году. Что касается самой процедуры проведения итоговой аттестации, то никаких кардинальных изменений не предвидится. На этот аспект хочу обратить особое внимание одиннадцатиклассников и их родителей, – рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов.

Министерство образования и науки Архангельской области

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