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Фестиваль «Гринландия 2017»: северян приглашают к участию в творческом конкурсе

22 марта 10:00 Год экологии Общество Районы Молодежь

Авторов-исполнителей, поэтов и творческие коллективы Архангельской области приглашают принять участие в заочном конкурсе «Я, ты, он, она – вместе целая страна!», который проводится в рамках XXV всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия 2017».

Организаторами выступают некоммерческий фонд поддержки социальных, экономических и культурных инициатив «Вятка XXI век» и оргкомитет фестиваля.

На конкурс принимаются стихи собственного сочинения и песни.

Предусмотрены три номинации:

  • основной конкурс (участники от 18 лет и старше);
  • школьная мастерская (до 18 лет);
  • «Украсим Родину садами!» в честь Года экологии в России (без ограничения возраста).

Заявку на участие необходимо направить не позднее 15 мая этого года:

  • по адресу: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 80 для некоммерческого Фонда поддержки социальных, экономических и культурных программ «Вятка XXI век» (оргкомитет фестиваля «Гринландия»);
  • либо по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru;
  • либо по факсу: (8332) 38-60-14;
  • либо в группе в социальной сети «Вконтакте».

Подробнее об условиях участия и форме заявки – в положении о конкурсе.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Приложения

Положение о конкурсе

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