Фестиваль «Гринландия 2017»: северян приглашают к участию в творческом конкурсе

Авторов-исполнителей, поэтов и творческие коллективы Архангельской области приглашают принять участие в заочном конкурсе «Я, ты, он, она – вместе целая страна!», который проводится в рамках XXV всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия 2017».

Организаторами выступают некоммерческий фонд поддержки социальных, экономических и культурных инициатив «Вятка XXI век» и оргкомитет фестиваля.

На конкурс принимаются стихи собственного сочинения и песни.

Предусмотрены три номинации:

основной конкурс (участники от 18 лет и старше);



школьная мастерская (до 18 лет);



«Украсим Родину садами!» в честь Года экологии в России (без ограничения возраста).



Заявку на участие необходимо направить не позднее 15 мая этого года:

по адресу: 610000, г. Киров, ул. Ленина, 80 для некоммерческого Фонда поддержки социальных, экономических и культурных программ «Вятка XXI век» (оргкомитет фестиваля «Гринландия»);



либо по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru;



либо по факсу: (8332) 38-60-14;



либо в группе в социальной сети «Вконтакте».



Подробнее об условиях участия и форме заявки – в положении о конкурсе.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области