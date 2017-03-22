Фестиваль «Гринландия 2017»: северян приглашают к участию в творческом конкурсе

Авторов-исполнителей, поэтов и творческие коллективы Архангельской области приглашают принять участие в заочном конкурсе «Я, ты, он, она – вместе целая страна!», который проводится в рамках XXV всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия 2017».
Организаторами выступают некоммерческий фонд поддержки социальных, экономических и культурных инициатив «Вятка XXI век» и оргкомитет фестиваля.
На конкурс принимаются стихи собственного сочинения и песни.
Предусмотрены три номинации:
Заявку на участие необходимо направить не позднее 15 мая этого года:
Подробнее об условиях участия и форме заявки – в положении о конкурсе.