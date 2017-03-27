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САФУ приглашает жителей Поморья на открытые лекции участников арктического форума

27 марта 10:00 Арктика – территория диалога Арктика Международные связи Наука

С 27 марта в интеллектуальном центре САФУ – научной библиотеке имени Е.И. Овсянкина стартуют мероприятия, приуроченные к международному арктическому форуму «Арктика – территория диалога». Они включают шахматный фестиваль и открытые лекции, которые будут доступны всем желающим, сообщает пресс-служба федерального вуза.

27 и 28 марта пройдут лекции Ласси Хейнинена, доктора политических наук, профессора арктической политики Университета Лапландии. Свои сообщения профессор прочитает на английском языке.

Во вторник, 28 марта, состоится круглый стол «Арктика как новый вектор сотрудничества России и Южной Кореи».

В среду, 29 марта, в первый день работы форума «Арктика – территория диалога», пройдёт презентация программы ЕС по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020». Лектор – советник по исследованиям и инновациям Представительства ЕС в РФ Ричард Бургер.

29 марта также состоится открытая лекция посла США в РФ Джона Теффта на тему «Стратегия США в Арктике».

В этот же день будут проведены дискуссионная площадка «Talking Barents», на которой будут проанализированы актуальные вопросы совершенствования взаимодействия различных уровней сотрудничества в БЕАР.

Кроме того, со студентами вуза, изучающими шведский язык, встретится министр иностранных дел Швеции Марго Вальстём.

31 марта в актовом зале научной библиотеки САФУ состоится открытая лекция Владимира Барбина, посла по особым поручениям МИД РФ, старшего должностного лица России в Арктическом совете. Тема сообщения – «Политика России в Арктике».

На этот день запланированы ещё два публичных выступления. Это открытая лекция начальника отдела политики Представительства ЕС Томаса Рейеса-Ортега на тему «Отношения России и ЕС, интересы в Арктике» и открытая лекция посла Швейцарии в РФ Ива Россье «Российско-швейцарские отношения. Вхождение Швейцарии в Арктический совет».

Наука и образование

28 марта в 10.00 в актовом зале начнет свою работу Всероссийская молодёжная научная конференция «Папанинские чтения». С программой можно ознакомиться по ссылке.

В этот же день пройдёт заседание совета Национального арктического научно-образовательного консорциума

29 марта в 13:00 начнется семинар и круглый стол «Роль современных библиотек в обеспечении учебных и научных коммуникаций», в работе которого примет участие министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

Отметим, что в 14.30 пройдет торжественное открытие читального зала редких книг и коллекций (аудитория 408).

Спорт

В 10:00 29 марта на третьем этаже библиотеки САФУ стартует шахматный фестиваль «Поморская ладья».

В программе – свободная онлайн-игра «Шахматы без границ», студенческий турнир, открытый сеанс одновременной игры и свободная игра в ростовые шахматы «Шахматное поле».

Запланирована также выставка детского рисунка на тему «Шахматный мир».

C полным списком событий, местом и временем их проведения, можно познакомиться на сайте САФУ в разделе «События».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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