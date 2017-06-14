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В Поморье снизилось число ДТП и количество погибших в авариях

14 июня 12:30 Безопасность Транспорт

В правительстве региона состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством губернатора Игоря Орлова.

По статистике УМВД ГИБДД России по Архангельской области, с начала 2017 года на дорогах Поморья зарегистрировано 349 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли 30 человек (в прошлом году в ДТП погибли 40 человек).

Что касается региональных дорог, то за первые пять месяцев этого года на них произошло 105 аварий, в которых погибли 18 человек и ещё 148 получили ранения.

— Сравнивая полученные данные с аналогичным периодом прошлого года можно отметить, что общее количество ДТП уменьшилось на 19,6 процента, – отметил исполняющий обязанности министра транспорта Олег Мишуков.

В начале 2017 года одной из серьёзных проблем в сфере дорожной безопасности явились частые нарушения ПДД водителями большегрузных машин. Так, в январефеврале текущего года с участием тяжеловесного транспорта зафиксировано 20 ДТП, в которых погибли 7 человек.

— В настоящее время меры, принимаемые УМВД России по Архангельской области, позволили достичь снижения аварийности с участием тяжеловесных транспортных средств. С марта по настоящее время таких ДТП с погибшими не допущено, – подчеркнул Олег Мишуков.

По поручению губернатора Игоря Орлова министерством транспорта выстроена система контроля пассажирских перевозок в регионе, разработан план мероприятий по обеспечению общественной и экономической безопасности в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом на 2017 год.

Совместно с территориальными отделами ГИБДД и управлением автодорожного надзора на постоянной основе проводятся совместные выезды на проверочные мероприятия. Только за четыре месяца этого года у недобросовестных перевозчиков арестовано 19 автобусов.

Аналогичная профилактическая работа выстроена в отношении работы таксомоторного транспорта. По результатам проверок в 2017 году было составлено 144 административных материала.

В целях повышения безопасности дорожного движения в Поморье инициирован ведомственный проект по развитию системы фото- и видеофиксации нарушений.

С начала текущего года при помощи данной системы нарушителям направлено более 46 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму более 21 миллиона рублей.

Также в 2017 году региональный минтранс совместно с УМВД России по Архангельской области завершил работу по передаче из федеральной собственности в государственную собственность Архангельской области 38 передвижных комплексов фотовидеофиксации. По итогу четырёх месяцев с использованием передвижных комплексов выявлено более 35 тысяч нарушений ПДД. Это больше, чем за весь период 2016 года.

Губернатор Игорь Орлов обратил особое внимание коллег на безопасность пешеходов и велосипедистов, особенно детей, в летний период.

— В условиях летних каникул необходимо максимальное внимание уделить детской безопасности. Важно напомнить водителям о соблюдении Правил дорожного движения вблизи детских садов, школ и спортивных объектов, где проводятся летние площадки и спортивные мероприятия. Также следует быть предельно осторожными при движении по придомовой территории и в жилых зонах. Дорога ошибок не прощает! – подчеркнул глава региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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