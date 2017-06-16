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Стены областного Дома молодежи украсят юбилейные граффити

16 июня 15:15 80-летие Архангельской области Молодежь

Областной Дом молодёжи объявил конкурс граффити «Настенная книга Архангельской области». Конкурс приурочен к 80-летию региона. С юбилеем области связана и тематика эскизов. Заявки принимаются до 21 июня.

По информации директора ГАУ Архангельской области «Молодёжный центр» Алексея Чилибанова, конкурс проводится в рамках Всероссийского дня молодежи.

К участию приглашаются все желающие возрасте от 14 до 30 лет. Заявлено три тематических направления:

  • «Страницы истории» − памятные даты в истории Архангельской области;
  • «Мой город» − достопримечательности городов и районов Архангельской области, где живёт участник конкурса;
  • «Герой» − участники Великой Отечественной войны – уроженцы и жители городов и районов Архангельской области.

Конкурс проводится в два тура. Заявки на участие принимаются до 21 июня. Оценивать эскизы жюри будет с 21 по 29 июня.

Граффити по лучшим эскизам украсят стены областного Дома молодёжи

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: kolpakov@dommol29.ru или по адресу: 163000, город Архангельск, ул. Шубина, д. 9, оф. 204 (ГАУ Архангельской области «Молодежный центр») во вторник и четверг с 14:00 до 17:00.

ГАУ Архангельской области «Молодежный центр»

Приложения

Положение о конкурсе

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