Об этом начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию заявил по результатам инспекционной поездки на место проведения главного образовательного молодёжного форума Поморья, который спустя семь лет вновь вернулся в Онегу.



В 2010 году «Команда 29» также проходила на базе лагерей «Дружба» и «Орлёнок» в живописном районе на берегу Андозера. Теперь это единое лагерное пространство.

— Можно с уверенностью сказать, что структура лагеря соответствует всем необходимым требованиям, – отметил Григорий Ковалев. – Сейчас здесь находятся 198 ребят из профильной военно-патриотической смены. Безусловно, лагерь готов к приёму участников форума.

На территории расположено 11 корпусов, в каждом из которых можно разместить до 32 человек.

— В рамках подготовки к форуму мы дополнительно инвестировали в этот объект 3,5 млн рублей для того, чтобы обеспечить детям, которые сейчас находятся в лагере, и будущим участникам «Команды 29» нормальные условия для проживания, отдыха и работы, – рассказал глава администрации МО «Онежский район» Павел Смагин.

К приёму готовы столовая, медпункт, игровые площадки. Завершаются подготовительные работы в клубе, где будет располагаться штаб «Команды 29».

— Нас, конечно, волнуют вопросы инфраструктуры: возможности организации сцены, света, звука, чтобы провести это глобальное событие, – подчеркнул Григорий Ковалёв. – При поддержке Онежского района это все будет сделано. Уверен, что мы сможем провести лучший форум «Команда 29»!

Напомним, в «Команде 29» 200 участников, разбитых на группы от 7 до 16 человек, будут искать решения определённых задач, сформированных в 12 кейсов. Работа будет идти с помощью экспертов и заказчиков кейсов, в качестве которых выступают главы районов, руководители органов исполнительной власти, федеральные и региональные тренеры.

В рамках мероприятия пройдет выездное заседание совета глав муниципальных образований Архангельской области. Состоится и традиционный визит на «Команду 29» губернатора Игоря Орлова, который вместе с заказчиками кейсов в последний день форума оценит презентации, представленные участниками.

— Мы надеемся, что те проекты, которые будут разработаны, мы сможет воплотить в своем районе, – резюмировал Павел Смагин.

С учетом того, что на форуме будут представители институтов развития у участников «Команды 29» появляется возможность не только доказать значимость и важность разработанных кейсов, но и получить ресурсную и финансовую поддержку для достижении поставленных целей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области