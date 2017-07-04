Леспром Поморья: объём экспорта растёт за счёт продукции глубокой переработки

Согласно данным за пять месяцев 2017 года в регионе увеличился выпуск пиломатериалов и фанеры, целлюлозы, бумаги и картона. Больше всего, почти на треть, выросли объемы производства топливных гранул (пеллет).



Следует отметить, что в сравнении с аналогичным периодом 2016 года заработная плата в отрасли также подросла в среднем на 8 %, и в абсолютных цифрах составила 41,2 тысячи рублей в месяц.

Поморье сегодня является территорией реализации целого ряда крупных инвестиционных проектов в сфере ЛПК. В регионе растет число перерабатывающих производств, где используется самое современное оборудование. Вложения в основные фонды предприятий лесопромышленного комплекса области за последние десять лет превысили 42 миллиарда рублей.

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, одним из ключевых направлений дальнейшего развития страны, получивших свое отражение в «майских» Указах Президента РФ, является повышение производительности труда.

В этой сфере у предприятий ЛПК Архангельской области есть весомые достижения. Только за последние четыре года в отрасли создано без малого две тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

Продукция ЛПК Архангельской области традиционно пользуется заслуженным спросом, как на внутреннем рынке Российской Федерации, так и за рубежом. Семьдесят процентов произведенных у нас пиломатериалов отправляются на экспорт. И если этот показатель остается стабильным на протяжении последних шести лет, то доля экспорта бумаги и картона за тот же период выросла с 23 % в 2010 году до 38 % в 2016 году. Таким образом, можно говорить о том, что увеличение экспорта идёт именно за счёт товаров с высокой добавленной стоимостью.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области