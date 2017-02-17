В Архангельске стартовала благотворительная акция «Ангелы Земли»

Акция направлена на сбор средств для создания условий максимальной самореализации семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

В рамках благотворительного мероприятия в крупных торговых комплексах города установлены специальные ящики для сбора пожертвований.

— Собранные средства пойдут на приобретение медикаментов, покупку аппаратов, необходимых для поддержания жизнедеятельности ребенка, на средства ухода и реабилитации, – рассказала директор ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» Нэлла Пономарева.

Она обратила внимание, что все желающие могут оказать помощь семьям с «особыми» детьми, перечислив деньги на специальный счёт:

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи»

Директор: Пономарева Нэлла Олеговна

Адрес: 163001, г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9

Телефон: (8182) 20-85-97, электронный адрес: occzs@atnet.ru

ИНН 2901099246 КПП 290101001

ОГРН 1022900547999 ОКПО 55714815

БИК 041117001 Отделение Архангельск р/с 40601810600001000001

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ГАУ Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи» л/с 30246Э18110).

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»