В Архангельске стартовала благотворительная акция «Ангелы Земли»

Акция направлена на сбор средств для создания условий максимальной самореализации семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
В рамках благотворительного мероприятия в крупных торговых комплексах города установлены специальные ящики для сбора пожертвований.
— Собранные средства пойдут на приобретение медикаментов, покупку аппаратов, необходимых для поддержания жизнедеятельности ребенка, на средства ухода и реабилитации, – рассказала директор ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» Нэлла Пономарева.
Она обратила внимание, что все желающие могут оказать помощь семьям с «особыми» детьми, перечислив деньги на специальный счёт:
Государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи»
Директор: Пономарева Нэлла Олеговна
Адрес: 163001, г. Архангельск, ул. Шубина, д. 9
Телефон: (8182) 20-85-97, электронный адрес: occzs@atnet.ru
ИНН 2901099246 КПП 290101001
ОГРН 1022900547999 ОКПО 55714815
БИК 041117001 Отделение Архангельск р/с 40601810600001000001
Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ГАУ Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи» л/с 30246Э18110).