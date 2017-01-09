За время работы проекта выдано более 2000 свидетельств о рождении молодым родителям в роддомах региона.

Напомним, пилотный проект «Самый первый документ», запущенный по инициативе агентства ЗАГС Архангельской области, стартовал в Поморье в сентябре 2015 года.

Его цель – организация оформления и выдачи свидетельства о рождении ребенка прямо в роддомах. В рамках проекта в медучреждениях области были открыты рабочие места для специалистов органов ЗАГС, которые принимают документы для госрегистрации рождения с последующей выдачей самого первого документа.

Сегодня проект работает в Архангельске, Северодвинске, Котласе, Новодвинске, Вельске, Мирном, Коряжме, Верхнетоемском, Красноборском, Ленском, Мезенском, Холмогорском, Онежском, Устьянском, Пинежском, Коношском, Лешуконском и Виноградовском районах. С момента старта проекта зарегистрировано более 2000 детей.

В роддоме свидетельства получают малыши, которые там родились. Место проживания мамы значения не имеет.

Процедура регистрации максимально упрощена: родителям нужно определиться с именем, собрать необходимый пакет документов и передать его сотрудникам центра. Через сутки свидетельство готово!

Как отметила руководитель регионального агентства ЗАГС Ирина Андреечева, нововведение значительно облегчает жизнь молодым родителям и помогает сэкономить время.

Помимо оформления свидетельства специалисты также проводят занятия по правовому просвещению и дают консультации по всем интересующим вопросам.

Агентство ЗАГС Архангельской области