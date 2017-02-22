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К 80-летию Архангельской области стартует молодёжная акция «Юбилейная посылка»

22 февраля 15:00 80-летие Архангельской области Районы Молодежь

Областная акция «Юбилейная посылка» – это инициатива общественной молодёжной организации «Центр молодежных инициатив «Ювента» и управления культуры, спорта, туризма и молодёжи администрации Устьянского района.

Цель акции – знакомство с культурными, историческими особенностями разных районов области, поддержка творческого взаимодействия между жителями региона и развитие туристической привлекательности территорий.

В акции «Юбилейная посылка» может принять участие любой желающий житель Архангельской области, а также коллективы организаций, учреждений и предприятий.

На первом этапе акции с 1 по 26 марта необходимо пройти регистрацию участника, отправив сообщение с пометкой «Юбилейная посылка» по электронному адресу mol_ust@mail.ru или координатору акции Валерии Корелиной на страницу «ВКонтакте».

Сообщение от индивидуального участника должно содержать фамилию, имя и отчество, адрес проживания с индексом, электронный адрес или ссылку на страницу в социальной сети «ВКонтакте», номер телефона.

От коллективных участников требуется название организации, адрес места нахождения с индексом, электронный адрес организации и фамилию, имя и отчество ответственного куратора участия в акции с контактным телефоном.  

На втором этапе с 27 по 31 марта каждый участник получит сообщение с указанием адреса того, кому необходимо подготовить «Юбилейную посылку». По условиям акции адреса участников распределяются в случайном порядке в рамках своих категорий.

На третьем этапе участники акции готовят и отправляют посылки по предоставленному адресу.

— Содержимое посылки должно ярко и полно отображать колорит и особенности территории автора посылки. Это могут быть сувениры, фотографии, книги или что-то другое. Приветствуется, если авторы вложат небольшое письмо с рассказом о своей территории, – пояснила куратор акции Валерия Корелина.

После получения посылки участники акции могут рассказать о своих впечатлениях на собственных страницах в социальных сетях с хэштегами #юбилейнаяпосылка80, #архангельскаяобласть80 #юбилей29 или в специально созданном альбоме на странице Дома молодёжи Архангельской  области «ВКонтакте».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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