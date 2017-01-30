Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Цифровое неравенство в Поморье уходит в прошлое

30 января 16:50 Информация и связь

В первом полугодии 2017 года в девяти районах Архангельской области будут организованы 22 точки доступа в Интернет. Работы по предоставлению услуги Интернет по технологии Wi-Fi будут проведены компанией «Ростелеком» в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства.

Новые точки доступа со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с появятся в Вельском (Мелединская, Малая Липовка, Теребино, Козловская, Погост, Верхопуйский, Шиловская), Верхнетоемском (Вознесенское), Котласском(Курцево), Красноборском (Фроловская, Большая Пермогорского сельского поселения), Мезенском (Дорогорское, Сояна), Пинежском (Веркола, Шардомень, Занюхча, Городецк, Шуйга), Плесецком (Федово), Приморском (Луговой, Чёрный Яр) и Устьянском районах (Советский).

Как рассказал директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин, использование Интернета в точках доступа, организованных в прошлом году, набирает популярность.

— В 2016 году общая продолжительность нахождения в сети всех пользователей по Архангельской области составила более 2 миллионов минут, а количество обращений к сети «RTFree», дающих возможность бесплатно пользоваться государственными услугами в электронном виде, приблизилось к тысяче, – отметил Андрей Прищемихин.

Всего в рамках программы по устранению цифрового неравенства на территории региона ПАО «Ростелеком» планирует организовать 143 точки доступа в глобальную сеть в населённых пунктах с численностью от 250 до 500 человек.

Жителям этих населённых пунктов будут доступны три сети с разным уровнем возможностей: открытая сеть без логина и пароля «RTOpen» предназначена для регистрации в «Личном кабинете» компании «Ростелеком», сеть «RTFree» предоставляет возможность пользоваться сайтами для получения государственных услуг в электронном виде. А сеть «RTWiFi» обеспечивает полный доступ в сеть Интернет на платной основе.

Как отметил министр связи и информационных технологий Николай Родичев, реализация программы устранения цифрового неравенства – это значительный шаг в построении информационного общества.

— С приходом в отдаленные населенные пункты региона услуги Интернета у населения появляется полноценный доступ к информации и возможность получения госуслуг в электронном виде, что значительно упрощает жизнь сельских жителей. Это очень важно для малых предприятий, которые могут более эффективно вести свой бизнес и выйти на новый уровень его организации, – подчеркнул Николай Родичев.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

Последние новости

30 января Общество

Лыж­ная сбор­ная Поморья выиг­рала чем­пи­онат СЗФО

30 января

1717 обраще­ний поступи­ло к упол­номо­чен­ному по пра­вам ребен­ка в 2016 году

30 января ГубернаторРабочая встреча Игоря Орлова с главой Коношского района Олегом Реутовым

Игорь Орлов: «Стро­итель­ство школы в посёл­ке Ерцево нач­нётся в этом году»

30 января Губернатор

Игорь Орлов даст старт Году эко­ло­гии в Поморье

30 января

Циф­ро­вое нера­венство в Поморье ухо­дит в прошлое

30 января

Алек­сандр Ува­ров: «Коор­дина­ция спа­са­те­лей в Аркти­ке дол­жна быть еди­ной и меж­дуна­род­ной»

30 января Экономика

«Про­ек­тный завод» объе­ди­нит предп­ри­ни­ма­те­лей Архан­гель­ской области

30 января Губернатор

Борь­ба с последстви­ями сти­хии тре­бу­ет моби­лиза­ции всех ресурсов

30 января Общество

31 января воз­можны тех­нич­ес­кие непо­лад­ки в рабо­те сайта dvinaland

30 января

Под­гот­ов­ка к ЕГЭ: роди­те­лям школь­ни­ков рас­ска­зали о мето­дах оцен­ки зна­ний выпуск­ни­ков

30 января Общество

На пер­венстве СЗФО архан­гель­ские тен­нис­ис­ты завое­вали 12 медалей

30 января ГубернаторПервое заседание Общественной палаты и правительства Архангельской области

Общест­вен­ная пала­та и пра­витель­ство регио­на: курс на сов­мест­ную работу

30 января Культура

В Поморье объяв­лен кон­курс школь­ных сочи­не­ний по экспо­на­там выставки «Лики России»

30 января

На регио­наль­ных доро­гах уста­но­вят автома­тич­ес­кие посты весо­габа­рит­ного контроля

30 января ОбразованиеДарина Зарубина представит Архангельский торгово-экономический колледж в компетенции «Парикмахерское искусство»

Поморье гото­вит­ся к пер­вому регио­наль­ному чем­пи­она­ту WorldSkills Russia

30 января

Соз­да­ние комп­ле­кса «Безо­пас­ный город» вышло на финиш­ную прямую

28 января ОбществоГубернатор Игорь Орлов принял участие в пятнадцатой церемонии награждения победителей конкурса «Офицер года»

В Мир­ном наг­ради­ли «Офи­це­ров года»

28 января Образование

«Пле­сецк» запус­тит раке­ту в честь юби­лея региона

28 января ГубернаторЮнармейцы Мирного – патриоты России

Игорь Орлов: «Юнар­мия – это госу­дарст­вен­ная политика»

28 января ГубернаторШкола №1 города Мирный

Образцо­вая школа – в кос­мич­ес­кой гавани

28 января

Сто­лица Поморья активно вклю­чилась в под­гот­ов­ку к аркти­чес­кому форуму

27 января Культура

В Гос­тиных дво­рах откро­ет­ся уни­каль­ная выставка «Тити­кака»

27 января

В Поморье рабо­та­ют 108 доб­роволь­ных пожар­ных дружин

27 января Экономика

Предп­ри­ни­ма­те­ли регио­на смо­гут бес­платно участ­во­вать в клю­чевых меро­прия­ти­ях года

Похожие материалы

30 января

Циф­ро­вое нера­венство в Поморье ухо­дит в прошлое

30 января Общество

31 января воз­можны тех­нич­ес­кие непо­лад­ки в рабо­те сайта dvinaland

16 января Общество

Услу­ги Рос­ре­ес­тра можно получить в любом из мно­гоф­ун­кци­ональ­ных цен­тров региона

13 января Общество

Управле­ние госэкс­пе­ртизы пере­шло на приём про­ек­тной доку­мен­та­ции в элект­ро­нной форме

13 января Общество

Офи­циаль­ный портал пра­витель­ства области вре­мен­но сме­нил адрес из-за тех­нич­ес­ких работ

29 декабря ОбществоФото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Ново­год­ний подарок ягринц­ам: в Севе­род­винске откры­ли допол­нитель­ный офис МФЦ

27 декабря Районы

Ито­ги-2016: 96 про­цен­тов севе­рян могут смот­реть циф­ро­вое теле­виде­ние

21 декабря Образование

В минис­терстве связи обсуди­ли перс­пе­ктивы под­гот­ов­ки спе­ци­алис­тов отрасли

20 декабря ЖКХ

ЖКХ: мони­торинг запа­сов топ­лива на котель­ных в режиме онлайн

16 декабря Районы

На Солов­ках ста­нет безо­пас­ней

15 декабря Общество

В «Глав­ной теме» на «Рос­сии 24» рас­ска­жут о госус­лу­гах

13 декабря Общество

МФЦ Поморья: осно­вное вни­ма­ние – повыше­нию качес­тва пре­дос­тавле­ния госуслуг

10 декабря Общество

Севе­ряне могут офор­мить бла­гот­вори­тель­ную под­пис­ку для дет­ских домов на Почте России

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия