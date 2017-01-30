Цифровое неравенство в Поморье уходит в прошлое

В первом полугодии 2017 года в девяти районах Архангельской области будут организованы 22 точки доступа в Интернет. Работы по предоставлению услуги Интернет по технологии Wi-Fi будут проведены компанией «Ростелеком» в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства.



Новые точки доступа со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с появятся в Вельском (Мелединская, Малая Липовка, Теребино, Козловская, Погост, Верхопуйский, Шиловская), Верхнетоемском (Вознесенское), Котласском(Курцево), Красноборском (Фроловская, Большая Пермогорского сельского поселения), Мезенском (Дорогорское, Сояна), Пинежском (Веркола, Шардомень, Занюхча, Городецк, Шуйга), Плесецком (Федово), Приморском (Луговой, Чёрный Яр) и Устьянском районах (Советский).

Как рассказал директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин, использование Интернета в точках доступа, организованных в прошлом году, набирает популярность.

— В 2016 году общая продолжительность нахождения в сети всех пользователей по Архангельской области составила более 2 миллионов минут, а количество обращений к сети «RTFree», дающих возможность бесплатно пользоваться государственными услугами в электронном виде, приблизилось к тысяче, – отметил Андрей Прищемихин.



Всего в рамках программы по устранению цифрового неравенства на территории региона ПАО «Ростелеком» планирует организовать 143 точки доступа в глобальную сеть в населённых пунктах с численностью от 250 до 500 человек.

Жителям этих населённых пунктов будут доступны три сети с разным уровнем возможностей: открытая сеть без логина и пароля «RTOpen» предназначена для регистрации в «Личном кабинете» компании «Ростелеком», сеть «RTFree» предоставляет возможность пользоваться сайтами для получения государственных услуг в электронном виде. А сеть «RTWiFi» обеспечивает полный доступ в сеть Интернет на платной основе.

Как отметил министр связи и информационных технологий Николай Родичев, реализация программы устранения цифрового неравенства – это значительный шаг в построении информационного общества.



— С приходом в отдаленные населенные пункты региона услуги Интернета у населения появляется полноценный доступ к информации и возможность получения госуслуг в электронном виде, что значительно упрощает жизнь сельских жителей. Это очень важно для малых предприятий, которые могут более эффективно вести свой бизнес и выйти на новый уровень его организации, – подчеркнул Николай Родичев.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области