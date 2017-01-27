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Северян приглашают к участию в подготовке Стратегии-2035

27 января 10:10 Общество Бизнес Инвестиции

В 2017 году федеральным Министерством экономического развития будет разработана Стратегия социально-экономического развития России на период до 2035 года. Согласно поручению Президента России Владимира Путина, в документе должна быть определена не только система долгосрочных приоритетов, целей и задач государственной политики, но и учтены интересы граждан страны.

Работа над Стратегией ведётся с участием специалистов государственных и негосударственных структур, сотрудников ведущих аналитических центров России,  экспертов по ключевым областям социально-экономического развития.

Для вовлечения граждан в активное обсуждение положений Стратегии–2035 Министерством экономического развития РФ совместно с Центром стратегических разработок были созданы специальные информационные проекты:

  • информационный ресурс для проведения общественных консультаций по разработке Стратегии-2035 в рамках государственной автоматизированной системы «Управление», http://gasu.gov.ru/strategy-2035;
  • сайт «Россия будущего: 2017-2035»  для обсуждения мнений о будущем облике России до 2035 года, http://www.russia2035.ru.

— Стратегия социально-экономического развития России ориентирована, прежде всего, на повышение уровня жизни граждан. Поэтому залогом подготовки эффективного и актуального документа является диалог с населением, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Данный проект предоставляет гражданам уникальную возможность принять участие в разработке Стратегии в качестве экспертов. Безусловно, речь идёт не о популистских идеях, а об аргументированных, обоснованных инициативах и мероприятиях. Наиболее проработанные из них с высокой долей вероятности смогут найти отражение в этом важном стратегическом документе страны.

Министерство экономического развития Архангельской области

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