Северян приглашают к участию в подготовке Стратегии-2035

В 2017 году федеральным Министерством экономического развития будет разработана Стратегия социально-экономического развития России на период до 2035 года. Согласно поручению Президента России Владимира Путина, в документе должна быть определена не только система долгосрочных приоритетов, целей и задач государственной политики, но и учтены интересы граждан страны.

Работа над Стратегией ведётся с участием специалистов государственных и негосударственных структур, сотрудников ведущих аналитических центров России, экспертов по ключевым областям социально-экономического развития.

Для вовлечения граждан в активное обсуждение положений Стратегии–2035 Министерством экономического развития РФ совместно с Центром стратегических разработок были созданы специальные информационные проекты:

информационный ресурс для проведения общественных консультаций по разработке Стратегии-2035 в рамках государственной автоматизированной системы «Управление», http://gasu.gov.ru/strategy-2035;

информационный ресурс для проведения общественных консультаций по разработке Стратегии-2035 в рамках государственной автоматизированной системы «Управление», http://gasu.gov.ru/strategy-2035; сайт «Россия будущего: 2017-2035» для обсуждения мнений о будущем облике России до 2035 года, http://www.russia2035.ru.

— Стратегия социально-экономического развития России ориентирована, прежде всего, на повышение уровня жизни граждан. Поэтому залогом подготовки эффективного и актуального документа является диалог с населением, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Данный проект предоставляет гражданам уникальную возможность принять участие в разработке Стратегии в качестве экспертов. Безусловно, речь идёт не о популистских идеях, а об аргументированных, обоснованных инициативах и мероприятиях. Наиболее проработанные из них с высокой долей вероятности смогут найти отражение в этом важном стратегическом документе страны.

Министерство экономического развития Архангельской области