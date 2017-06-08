В Архангельской области прошла очередная экологическая акция. На этот раз объектом приложения сил её участников стала несанкционированная свалка в лесном массиве на территории МО «Лисестровское», недалеко от дачного поселка «Зверовод».

Сотрудники министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, активисты Общероссийского народного фронта, Росприроднадзора и местные жители собрали и вывезли накопившиеся мусорные кучи, а на месте бывшей свалки высадили деревья.

Саженцы сосен участникам акции предоставил Единый лесопожарный центр.

Как отметил заместитель министра природных ресурсов и ЛПК Поморья Дмитрий Капиталинин, в 2016 году правительство области утвердило территориальную схему обращения с отходами. Документ содержит подробную информацию как об официальных полигонах, так и о незаконных свалках. Последние, согласно схеме, предполагается ликвидировать и провести рекультивацию земель.

— Как правило, это достаточно крупные объекты. Но есть и небольшие стихийные свалки, где навести порядок под силу любому неравнодушному человеку, – отметил замминистра. – Мы всячески поддерживаем такие начинания и по возможности сами принимаем в них участие.

По словам координатора штаба ОНФ в Архангельской области Айман Тюкиной, активисты планируют продолжить подобные акции:

«Многое зависит от поддержки местных властей. В МО «Лисестровское» нам всегда идут навстречу, выделяют транспорт для вывоза отходов. Поэтому сегодня мы наводим порядок здесь».

Напомним, в Год экологии на территории Архангельской области планируется проведение более ста масштабных акций. Особое место в них занимают мероприятия по ликвидации накопленного ущерба и лесовосстановлению. Так, в течение этого года на территории региона будет высажено более 11 миллионов молодых ёлочек и сосен.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области