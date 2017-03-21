IV международный форум «Арктика – территория диалога» станет для Поморья площадкой обсуждения возможностей участия потенциальных инвесторов в крупнейших проектах региона: строительстве магистрали «Белкомур» и глубоководного порта.

Почему китайцев так интересует Русский Север, журналистам ИТАР-ТАСС рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Северный морской путь сегодня является самой короткой морской трассой из Азии в Европу. Это новые возможности для организации трансконтинентальных перевозок. Азиатские страны уже строят суда соответствующего ледового класса.



Проект трансрегиональной магистрали «Белкомур» также укладывается с концепцию «нового Щёлкового пути». Именно поэтому на него обратили внимание китайские инвесторы, отметил губернатор, резюмируя итоги встречи с вице-президентом компании Poly Group:

«У них активная позиция в представлении своих финансовых и организационных возможностей. Они обсуждают предметные решения, когда речь идет о финансовой модели, межправительственных отношениях, вариантах частно-государственного партнерства с учетом российского и китайского законодательства».

В настоящий момент речь идет об урегулировании финансовых интересов обеих сторон, подчеркнул Игорь Орлов:

«Эта финансовая модель не закрыта. В качестве участия в проекте могут быть предложены ресурсы Фонда национального благосостояния или других инвестиционных фондов, частных компаний. Мы рассчитываем, что это будет интересный проект для многих участников».

Стоимость проекта «Белкомур» сейчас оценивается в 350 миллиардов рублей. Он должен окупиться в рамках концессионного соглашения при соответствующем участии российского государства, которое в перспективе станет собственником этой дороги.

С той же точки зрения китайская сторона оценивает и проект глубоководного морского порта в Архангельске.

— Архангельск предлагает инвесторам проект глубоководного порта, который позволяет увеличить существующие мощности в 2–3 раза. Намечено строительство трёх очередей с общей стоимостью 60–65 миллиардов рублей.

В рамках предпроектной подготовки проведён ряд геологических изысканий в перспективном месте строительства нового морского терминала. По словам Игоря Орлова, первая очередь порта может заработать не позднее 2023 года.

— У нас есть вполне понятная конструкция государственно-частного партнёрства, которое позволит и заработать инвестору, и сохранить интересы российской стороны и российских участников, – констатировал глава региона. – Приезд вице-премьера Госсовета Китая с рабочей группой на форум для обсуждения указанных ключевых инвестиционных проектов в рамках вопросов российско-китайских отношений – это сигнал всем потенциальным участникам наших проектов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области