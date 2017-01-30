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Общественная палата и правительство региона: курс на совместную работу

30 января 12:45 Общество
Первое заседание Общественной палаты и правительства Архангельской области
Первое заседание Общественной палаты и правительства Архангельской области

На первом в этом году расширенном заседании Общественной палаты и правительства Архангельской области был рассмотрен ряд вопросов, направленных на социально-экономическое развитие региона.

Игорь Орлов отметил важность работы общественников, которая даёт возможность правительству области видеть проблемы, волнующие жителей Архангельской области.

Именно такой принцип совместной работы даёт результат в решении острых социальных проблем.

Внимание медицине первичного звена

Одной из таких проблем, озвученной на заседании, названа сельская медицина. 

Губернатор подчеркнул, что на сигналы о проблемах правительство реагирует оперативно и с конкретными ситуациями разбирается «поимённо».

Вопрос медицинских кадров решается комплексно и последовательно. Например, благодаря программе «Земский доктор» на работу в медицинские организации Архангельской области, расположенные в сельской местности и рабочих поселках, с 2012 года привлечено 187 врачей. Третий год в области успешно действует программа «Земский фельдшер» – в семь ФАПов уже приехали специалисты. Почти 400 студентов-медиков обучаются по целевым направлениям для нужд системы здравоохранения региона.

Игорь Орлов пригласил заинтересованные стороны к обсуждению ряда проблем медицины на площадке Общественной палаты. Необходимо рассмотреть вопрос наполнения фонда обязательного медицинского страхования. По мнению специалистов, официально не работающие жители региона, которые на самом деле имеют доход, не производят необходимых отчислений, но пользуются бесплатным медицинским обслуживанием. Требует настройки и доработки  система государственно-частного партнерства в области оказания медицинских услуг. Необходимо повышать профессионализм руководителей медицинских учреждения в области экономики.

— Мы рассматриваем курс развития системы здравоохранения как комплексную задачу, и у нас есть примеры успешного решения проблем. С поддержкой общественности мы сможем добиться более существенных результатов, – сказал Игорь Орлов.

«Давайте решать проблемы совместно»

Ряд вопросов, заданных губернатору членами Общественной палаты Архангельской области, касался экономики. Игорь Орлов поручил профильному министерству сделать анализ работы фонда микрофинансирования малого бизнеса и при необходимости увеличить его размер.

Представители общественности приняли решение войти в наблюдательный совет регионального оператора по ипотечному жилищному кредитованию (АРОИЖК), а также подключиться к реализации масштабного проекта партии «Единая Россия» по благоустройству городов и сел.

— Общественная палата рассматривает самые актуальные социально значимые вопросы. Мы хотим быть связующим звеном между властью и обществом, не только чтобы вопросы доходили до власти, но и чтобы совместно их решать , – сказал председатель палаты Александр Андреев. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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