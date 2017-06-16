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Игорь Орлов обсудил с экспертами детали детской оздоровительной кампании-2017

16 июня 16:15 Районы Здоровье Семья

Ход детской оздоровительной кампании обсудили на рабочей встрече губернатор Игорь Орлов, министр труда и социального развития региона Елена Молчанова, представители профсоюзов, ЦС «Звездочка» и туроператоров.

Губернатор области обратил внимание на введённые в этом году новые правила выделения субсидий на компенсацию стоимости детских путёвок.

Необходимость изменений была очевидна: раньше муниципалитеты самостоятельно определяли, на какое количество путёвок распределить выделенную областью субсидию. Из-за этого сумма компенсации в одно время в один и тот же детский лагерь для детей из разных районов области могла сильно отличаться.

Новая схема установила фиксированную сумму компенсации через систему сертификатов. На сегодняшний день это 650 рублей за одни день пребывания ребенка в оздоровительном лагере Архангельской области. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, эта сумма выше и составляет 813 рублей.

В ходе обсуждения выяснилось, что в нескольких муниципальных образованиях было предусмотрено дополнительное финансирование путёвок из местных бюджетов. В этом случае предоставление компенсации осуществляется постфактум и от родителей требуется дополнительное обращение в органы местного самоуправления после возвращения ребёнка из лагеря. Лишь немногие муниципалитеты решили вопрос выдачи сертификатов через многофункциональные центры (МФЦ).

Игорь Орлов дал поручение министру труда занятости и социального развития региона проработать вопрос выдачи сертификатов через МФЦ повсеместно, а также уточнить количество необходимых документов для получения сертификатов. 

− Система власти существует для того, чтобы людям было максимально комфортно. Поручаю проработать вопрос выдачи сертификатов через МФЦ. Человек должен один раз прийти, чтобы сдать документы, второй раз − для получения сертификата, − сказал Игорь Орлов.

Также стороны обсудили возможности стимулирования предприятий региона на централизованную закупку детских путёвок. По словам туроператоров ЦС «Звёздочка», ПО «Севмаш», АЦБК и ГК «Титан» уделяют большое внимание этому вопросу. 

Так, например, у «Звёздочки» имеется собственный лагерь «Звёздочка-Юг». По мнению заместителя генерального директора северодвинского предприятия Михаила Голышева, эта сторона деятельности предприятия заслуживает партнёрских отношений со стороны власти.

Игорь Орлов поддержал предложение о выстраивании партнёрских отношений с зарекомендовавшими себя лагерями. В частности, правительство области готово рассмотреть софинансирование инфраструктурных проектов для этих учреждений.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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