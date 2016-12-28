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Жители Поморья заключили договоры на заготовку более 16 тысяч новогодних ёлочек

28 декабря 14:25 Общество Леспром Экология

На сегодняшний день жители Архангельской области заключили в лесничествах региона договоры на заготовку 16,5 тыс. новогодних ёлок для семейных праздников.

Для того, чтобы предотвратить незаконную заготовку новогодних ёлок, леса Поморья патрулируют государственные лесные инспекторы и сотрудники полиции.

— Проведено около трёхсот предновогодних рейдов, выявлено два случая незаконных рубок. Оба произошли на территории Шенкурского лесничества. Нарушители будут привлечены к административной ответственности, – сообщил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин.

Более десятка незаконно заготовленных новогодних елей выявили государственные лесные инспекторы Северодвинского лесничества. Как сообщил директор учреждения Андрей Красильников, расследованием этого дела занимаются военные: деревья были срублены на территории Минобороны России.

Напоминаем, за незаконную рубку, а также приобретение, хранение, перевозку или сбыт нелегально заготовленных ёлочек предусмотрены административные штрафы:

  • для граждан – до 5000 рублей;
  • для должностных лиц – до 50 000 рублей;
  • для юридических лиц – до 700 000 рублей.

Помимо этого, нарушителям предстоит возместить ущерб, причинённый лесному фонду.

Вся необходимая информация о том, как жителям региона заготовить новогоднюю ёлочку без нарушения закона и ущерба для природы, размещена на интернет-странице министерства природных и ЛПК официального сайта правительства Архангельской области:

Заключить договор на заготовку новогодних ёлок можно до 30 декабря включительно.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

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