Жители Поморья заключили договоры на заготовку более 16 тысяч новогодних ёлочек

На сегодняшний день жители Архангельской области заключили в лесничествах региона договоры на заготовку 16,5 тыс. новогодних ёлок для семейных праздников.
Для того, чтобы предотвратить незаконную заготовку новогодних ёлок, леса Поморья патрулируют государственные лесные инспекторы и сотрудники полиции.
— Проведено около трёхсот предновогодних рейдов, выявлено два случая незаконных рубок. Оба произошли на территории Шенкурского лесничества. Нарушители будут привлечены к административной ответственности, – сообщил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин.
Более десятка незаконно заготовленных новогодних елей выявили государственные лесные инспекторы Северодвинского лесничества. Как сообщил директор учреждения Андрей Красильников, расследованием этого дела занимаются военные: деревья были срублены на территории Минобороны России.
Напоминаем, за незаконную рубку, а также приобретение, хранение, перевозку или сбыт нелегально заготовленных ёлочек предусмотрены административные штрафы:
Помимо этого, нарушителям предстоит возместить ущерб, причинённый лесному фонду.
Вся необходимая информация о том, как жителям региона заготовить новогоднюю ёлочку без нарушения закона и ущерба для природы, размещена на интернет-странице министерства природных и ЛПК официального сайта правительства Архангельской области:
Заключить договор на заготовку новогодних ёлок можно до 30 декабря включительно.