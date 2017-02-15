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Грузоподъёмность ледовых переправ в Архангельской области повышена

15 февраля 14:50 Транспорт Безопасность

Официально повышены требования к грузоподъёмности наиболее важных ледовых переправ Поморья. Требование о доведении этого показателя до 25 тонн было прописано в заключённых с подрядчиками контрактах.

— В предыдущие годы максимальная грузоподъёмность ледовых переправ на региональных дорогах не превышала 15 тонн. Более высокая грузоподъёмность обеспечивалась, как правило, в лишь особых случаях, – пояснил заместитель директора дорожного агентства «Архангельскавтодор» Денис Кулижников. – В нынешнем сезоне в договорах с подрядчиками изначально прописано, что все основные переправы будут иметь грузоподъёмность в 25 тонн.

В первую очередь это относится к направлениям на Мезень, Лешуконское, Карпогоры и Верхнюю Тойму и к двум переправам через Северную Двину, расположенным в Двинском Березнике и Красноборске.

Напомним, на содержании «Архангельскавтодора» в этом зимнем сезоне находится 49 ледовых переправ, принадлежащих региональной сети автодорог.

На данный момент на региональных ледовых переправах не зафиксировано ни одной внештатной ситуации. Единственной сложностью сезона стали появившиеся на некоторых участках полыньи. Это обусловлено изменением русла Северной Двины. Из-за подобных явлений, например, задержалось открытие переправы в Верхней Тойме, а в настоящий момент ограничено движение на дороге Ныкола–Двинской в Холмогорском районе.

О продолжительности нынешнего сезона действия ледовых переправ дорожники прогнозов не дают. Всё будет зависеть от погодных условий, прежде всего – от времени наступления устойчивых положительных температур и скорости таяния снега.

Министерство транспорта Архангельской области

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