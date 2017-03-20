В Северодвинске работает «Школа лидеров НКО»

Более сорока лидеров северодвинских НКО прошли обучение по подготовке к участию в муниципальном конкурсе «Общественная инициатива», сообщает пресс-служба мэрии Северодвинска.

Как пояснила начальник отдела общественных связей администрации Северодвинска Елена Орлова, семинар стал одним из мероприятий комплексной программы «Школа лидеров НКО», которая уже пять лет реализуется в рамках профильной муниципальной программы.

В 2016 году на конкурс «Общественная инициатива» из местного бюджета было выделено 900 000 рублей. На эти средства удалось поддержать 13 ярких социальных проектов, в которых приняли участие свыше 5 000 жителей Северодвинска. В 2017 году сумма, выделенная на конкурс, значительно подросла и составит 1,5 млн рублей.



На семинаре все участники получили методические рекомендации по правильному составлению сметы, оформлению конкурсных документов и другим важным моментам.

Кроме того, каждому были выданы методические таблицы, помогающие спланировать не только содержание своего социального проекта, но и его сопровождение в СМИ.

В ближайшее время будет проведен второй семинар программы «Школа лидеров НКО». Его тема: «Требования и особенности публичной защиты проекта в рамках конкурса «Общественная инициатива».

Сотрудники отдела общественных связей готовы дать серию частных консультаций и по участию в конкурсе, и по написанию проекта. Все консультации, а также участие в семинарах бесплатные. Контактный телефон в Северодвинске: (8184) 58-77-68.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области