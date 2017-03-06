Благотворительные фонды: в диалоге с профильным министерством

В правительстве Архангельской области состоялось совещание с благотворительными и негосударственными фондами по вопросу оказания адресной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Совещание проводилось в рамках исполнения поручения губернатора Архангельской области Игоря Орлова по итогам встречи с родителями, воспитывающими детей с тяжелыми и множественными нарушениями.

Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, испытывают немало трудностей. Не везде ещё существует доступная среда для инвалидов, не всегда хватает выделяемых государством средств, много ресурсов тратится на поиски альтернативных методов лечения, в том числе в зарубежных клиниках.

— К счастью, в Архангельской области немало добрых и отзывчивых людей. Действуют благотворительные фонды, которые готовы прийти на помощь и детям, и их родителям, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Но проблема состоит в том, что не все знают, куда обращаться за помощью и как избежать мошенничества. Поэтому нам очень важно было встретиться, познакомиться, обменяться контактами.

Директор региональной благотворительной общественной организации Центр социальных технологий «Гарант» Марина Михайлова отметила необходимость информационного освещения мероприятий и акций, проводимых фондами, информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Проведение таких встреч будет продолжено.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области