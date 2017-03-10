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Технологии для Арктики: эффективность, безопасность, конкурентоспособность

10 марта 10:30 Арктика – территория диалога Районы Арктика

Инновационные решения, адаптированные для работы в условиях арктической зоны, и вопросы научного и технологического партнерства будут обсуждаться в рамках сессии «Арктика – территория для передовых технологий» на международном арктическом форуме в Архангельске.

Эксперты уверены: технологические решения для работы в Арктике должны быть эффективными и безопасными, адаптированными к экстремальным условиям с учётом рисков техногенных катастроф. Часть из них должна быть направлена на обеспечение высокого уровня жизни на приполярных территориях.

Газ на море и на суше

Для Архангельской области очень актуально развитие технологий по сжижению природного газа, считает заместитель генерального директора ООО «ХС Морское проектирование» Алексей Расторопов:

«Это снабжение газом наших северных деревень, прежде всего по морскому побережью, а также отдаленных территорий (Новая Земля, ЗФИ), военных и ведомственных объектов в Арктике. Кроме того, с ужесточением международных требований по защите морской среды к судовым двигателям планируется перевод водного транспорта на газомоторное топливо. За рубежом эти заправки уже есть, а в России их нет».

По словам эксперта, заинтересованность в переводе на сжиженный газ больших карьерных самосвалов выражало и руководство компании «Севералмаз». Это дает существенную экономию и более экологично.

Севмаш: справимся с любым проектом

Средоточием инновационных решений с высокой степенью кооперации являются проекты ледостойких платформ для добычи углеводородов в Арктике. Всеми необходимыми технологиями и компетенциями для их строительства обладают предприятия северодвинского ВПК, отмечает главный конструктор – начальник ПКБ ПО «Севмаш» Юрий Спиридонов:

«Президент говорил, что мы должны готовиться к тому моменту, когда будет выполнена программа перевооружения и эти огромные мощности, инженеры и рабочие будут работать на гражданскую сферу. Опыт Севмаша, накопленный при строительстве МЛСП «Приразломная» позволит предприятию справиться с любым проектом».

Восстанавливая тундру

Технологии рекультивации и восстановления нарушенных в результате геологоразведочных работ тундровых земель предлагает Федеральный исследовательский центра комплексного изучения Арктики РАН.

— Естественное восстановление растительного покрова занимает значительное количество времени. Нарушенные земли подвергаются эрозионным процессам. Наши учёные испытывают новые технологии и методы рекультивации земель, способные вернуть оленьи пастбища в оборот уже через два года, – рассказал директор Приморского филиала центра Валентин Гинтов.

Селекционерами Приморского филиала созданы новые сорта зерновых культур, многолетних трав, картофеля максимально адаптированные для выращивания в северных условиях России.

Национальное достояние: «холмогорка» и «мезенка»

Достигнуты серьезные успехи в племенном животноводстве. Средний удой знаменитой «холмогорки» в последние десятилетия увеличился до 7 тонн в год от одной коровы. Холмогорская порода крупного рогатого скота, родиной которой является Архангельская область, получила приоритетное распространение во всех приарктических зонах РФ.

На приарктических территориях ведётся также развитие табунного коневодства. Прежде всего речь идёт о мезенской породе лошадей. Несмотря на технический прогресс, лошадь оказалась незаменима в северных фермерских хозяйствах: тянет до трёх тонн груза, замещая мотосани. «Мезенки» могут быть использованы для служб спасателей и в туристических кластерах арктической зоны России – от Поморья до Чукотки.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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