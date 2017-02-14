С аншлагом прошёл на сцене Архангельского театра драмы мюзикл «Снежная Королева», подготовленный солистами детской оперной студии музыкальной школы Баренцева региона.

Лауреаты многих всероссийских и международных профессиональных вокальных конкурсов вновь доказали свой блестящий талант и подарили зрителям настоящий оперный праздник.

— Действо было сказочное, запоминающееся. Красивые, яркие костюмы персонажей, разножанровые музыкальные номера, динамично сменяющие друг друга. Очень понравились актерская игра и вокальное исполнение, – поделилась впечатлениями одна из благодарных зрительниц Любовь Чешкова. – На финальной песне попыталась увести четырёхлетнего ребенка из зала, но он отказался. Дослушал и досмотрел до конца!

Это событие не пропустила и министр культуры региона Вероника Яничек:

«Вчера в очередной раз восхитилась талантом гениального педагога Галины Мурашевой. Немногие знают, что такое поставить оперный спектакль с детьми на большой сцене, когда это просто ученики музыкальной школы. У них нет специальных предметов, таких как сценическое движение, сценическая речь, актёрское мастерство. Но у Галины Михайловны случается чудо: дети поют и играют на сцене искренне и без натяжки».

Детская оперная студия в музыкальной школе Баренц-региона существует уже 18 лет. Репертуар уникального коллектива, аналогов которому в Поморье нет, включает множество музыкальных спектаклей и театральных постановок.

К оперному творчеству руководитель студии Галина Мурашова привлекает учеников из разных отделений музыкальной школы. Даже работая с непрофильной вокальной группой, она достигает высокого профессионального уровня.

— Результат труда Галины Михайловны – яркое подтверждение тезиса, что все дети талантливы. Главное – в нужное время попасть в руки нужному педагогу, – подчеркнула Вероника Яничек.

Министерство культуры Архангельской области