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В Архангельске открылся III форум приёмных родителей Поморья

26 октября 13:45 Образование Архангельск Семья
На форуме собрались приёмные родители из всех муниципальных районов Архангельской области
На форуме собрались приёмные родители из всех муниципальных районов Архангельской области

26 октября в актовом зале областного Дворца детского и юношеского творчества открылся III форум приёмных родителей.

Организатором масштабного мероприятия, которое объединило приёмные семьи, выступило региональное министерство образования и науки.

Старт форуму дал министр образования и науки Поморья Сергей КотловВ торжественной обстановке старт форуму дал министр образования и науки 
Поморья Сергей Котлов:

«Сегодня в нашем регионе наблюдается устойчивая тенденция по сокращению банка данных детей-сирот. Только за последние три года он сократился более чем на тысячу детей. У нас с вами одна общая цель – обеспечить право каждого ребенка на семью. Поэтому министерство образования и науки ведёт планомерную работу по увеличению количества организаций, занимающихся подготовкой кандидатов в замещающие родители. На сегодняшний день таких организаций уже 17».

На форуме собрались приёмные родители из всех муниципальных районов Архангельской области. Среди них – и Нина Борисовна Колосова из Котласа. Она сама вырастила четверых детей и сегодня воспитывает 12-летнего мальчика.

— Усыновить ребенка получилось случайно. Я поехала забирать сына, и там встретила маленького ребёночка. И вот так у меня получилось, что я стала приёмной мамой. Сейчас ему 12 лет и все свое время я посвящаю сыну. Мы Участников и номинантов конкурса поздравили лучшие творческие коллективы Поморьязанимаемся музыкой, английским, рисуем. У нас всё хорошо, – рассказала Нина Колосова.

Также на форуме приёмных родителей состоялось чествование участников регионального этапа всероссийского конкурса «Ассамблея замещающих семей».

Самыми активными участниками художественного конкурса стали: семья Грудиных (Шенкурский район), семья Коноваловых (Лешуконский район), семья Носковых (Устьянский район), семья Стрельцовых (Каргопольский район), семья Чертовых (Шенкурский район), семья Шваневых (Краноборский район), семья Тихоновских (Шенкурский район), семья Кузьминых (Вилегодский район), семья Овсянниковых (Архангельск).

Сергей Котлов наградил победителей регионального конкурса. Ими стали:

  • номинация «Семья – основа державы» – семья Валуевич (Вельский район);
  • номинация «Мама, папа, я – спортивная семья» – семья Чечениных (Коношский район);
  • номинация «Творческая семейная мастерская» – семья Светланы Притчиной (Котлас);
  • номинация «Конкурс художественного творчества» – семья Варвары Шишковой (Котласский район).

Участников и номинантов конкурса поздравили лучшие творческие коллективы Поморья.

В завершение торжественной церемонии министр образования и науки вручил благодарственные письма представителям организаций, которые занимаются подготовкой кандидатов в замещающие родители.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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