Послание губернатора можно будет увидеть в прямом эфире

2 марта в 12:00 губернатор Игорь Орлов выступит с ежегодным Посланием к областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении Архангельской области.

На мероприятии будут присутствовать представители депутатского корпуса, Совета Федерации и Государственной Думы РФ, регионального правительства, главы муниципальных образований, руководители федеральных структур, крупнейших предприятий и организаций региона, представители научного и образовательного сообщества, региональных и муниципальных СМИ.

Прямая трансляция Послания будет идти на сайте правительства Архангельской области и телеканале «ПС».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области