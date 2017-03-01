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Послание губернатора можно будет увидеть в прямом эфире

1 марта 18:00

2 марта в 12:00 губернатор Игорь Орлов выступит с ежегодным Посланием  к областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении Архангельской области.

На мероприятии будут присутствовать представители депутатского корпуса, Совета Федерации и Государственной Думы РФ, регионального правительства, главы муниципальных образований, руководители федеральных структур, крупнейших предприятий и организаций региона, представители научного и образовательного сообщества, региональных и муниципальных СМИ.

Прямая трансляция Послания будет идти на сайте правительства Архангельской  области и телеканале «ПС».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

1 марта

Посла­ние губер­нато­ра можно будет уви­деть в пря­мом эфире

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