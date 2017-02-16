Молодёжь Архангельской области отметит День российских студенческих отрядов

День российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля, молодёжь Архангельской области отметит праздничными мероприятиями и акциями. Этот государственный праздник был учреждён Указом Президента РФ и впервые отмечался в 2014 году.

Основные праздничные мероприятия пройдут в Архангельске. С 17 февраля в ведущих вузах региона состоятся ярмарки-презентации студотрядов, пройдут флешмобы под названием «Мы в бойцовке».

Кроме этого, 17 февраля в 16:00 в интеллектуальном центра САФУ начнёт работу Совет ветеранов движения студенческих отрядов Архангельской области. В этот же день в 18 :00 стартует фестиваль агитационных видеороликов и просмотр фильма «50 лет ССО «Эдельвейс». Авторов лучших видеороликов отметят грамотами и призами.

Начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв напомнил:

«Около 100 студентов встретят этот день вдали от дома. Например, сводный студенческий строительный отряд «Рокот» в данный момент трудится на зимней целине в городе Мирный, а 64 участника молодёжной акции «Полярный десант» оказывают помощь населению Вилегодского, Онежского, Устьянского и Приморского районов».

Завершатся праздничные мероприятия гитарным вечером студенческих отрядов региона.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области