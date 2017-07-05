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В Поморье более миллиона раз записались на приём к врачу через электронную регистратуру

5 июля 13:45 Майские указы Президента Инновации Госуслуги

Сервис электронной регистратуры zdrav29.ru в Архангельской области работает с 2011 года. Услуга позволяет записаться к врачу без предварительного посещения медицинской организации, а также сокращает очереди в регистратурах лечебных учреждений.

За время работы сервиса отмечен рост популярности данной услуги у населения Архангельской области. Так, в 2016 году было направлено около 500 тысяч электронных заявок на прием к врачу, что в девять раз больше, чем в 2012 году (на 446 тысяч заявок). Всего за время работы сервиса зарегистрировано более миллиона записей.

Расписание приёма врачей в единой информационной системе позволяет пациенту самостоятельно выбрать удобное время. Исключена возможность записи к отсутствующему специалисту, находящемуся в отпуске или на больничном.

Для удобства пользователей в 2017 году на портале zdrav29.ru созданы личные кабинеты пациентов и реализована авторизация через Единую систему идентификации (ЕСИА) аналогично порталу gosuslugi.ru. Это позволяет записаться в лист ожидания, просмотреть собственные заявки или отменить запись. Персональные данные пациента из личного кабинета автоматически вносятся при оформлении заявки.

Обращаем внимание, что возможности записи пациентам через zdrav29.ru, не явившимся на приём или не отменившим его после осуществления электронной записи, могут быть ограничены.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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