День России в Архангельске начался с возложения цветов к Вечному Огню

Отдать дань уважения героическим страницам истории нашей страны пришли губернатор области Игорь Орлов, председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, член Совета Федерации Виктор Павленко, глава Архангельска Игорь Годзиш, депутаты, представители общественных организаций.

Праздничный день на площади Мира будет насыщенным. Здесь работают сразу несколько площадок: выставки техники МЧС и оружия Победы, полевая кухня, призывной пункт на военную службу по контракту, открытая концертная

площадка.

В 13:00 начнется подведение итогов и награждение победителей сразу нескольких важных мероприятий.

Сначала на сцену для получения оливковых беретов поднимутся победители областной военно-спортивной игры «Спецназ».

Затем лучшие команды-участницы федеральной программы «Знаю Россию», правильно и быстро собравшие из специальных пазлов карты страны и Архангельской области будут награждены нагрудным знаком программы «Знаю Россию» I или II степени.

В 16:00 на площади Мира пройдёт традиционная всероссийская акция «Мы – граждане России». Глава региона Игорь Орлов вручит паспорта гражданина РФ 14-летним архангелогородцам.

С 18:30 большая концертная программа с участием новых российских звёзд продолжится на площади Ленина.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области