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Игорь Орлов – Владимиру Бурчевскому:
«Ваши дела останутся в истории края!»

31 мая 9:15 Культура
Игорь Орлов: «Большое счастье, что в Архангельске есть такая школа, где сохраняют народные традиции»
Игорь Орлов: «Большое счастье, что в Архангельске есть такая школа, где сохраняют народные традиции»

Основатель и бессменный руководитель Детской школы народных ремёсел Владимир Бурчевский покидает этот пост в связи с уходом на заслуженный отдых. В октябре 2016 года Владимиру Николаевичу исполнилось 70 лет, и сейчас он решил передать дело всей своей жизни в руки молодых.

Накануне его последнего трудового дня в гостях у народного мастера побывал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Владимир Бурчевский познакомил главу региона с учениками и педагогами школы, показал мастерские, в которых дети под руководством опытных наставников постигают тонкости народных ремёсел. Здесь учат по 12 
Владимир Бурчевский руководит детской школой народных ремесел с 1990 годанаправлениям – от гончарного дела, каргопольской игрушки и резьбы по кости до ткачества, лоскутного шитья и северной вышивки.

Губернатор выразил Владимиру Бурчевскому огромную признательность за вклад в сохранение и развитие традиционных художественных промыслов Русского Севера.

— Большое счастье, что в Архангельске есть такая школа, где сохраняют народные традиции и воспитывают детей в атмосфере творчества и уважения к труду. И всё это благодаря удивительному человеку – Владимиру Николаевичу Бурчевскому, – сказал Игорь Орлов. – Человека красят дела, а ваши дела останутся в истории нашего края. Вы уходите с административной должности, но ваше наследие, дух творчества останутся с учениками и педагогами!

Как рассказал Владимир Бурчевский, со своим детищем он не расстается. Детская школа народных ремёсел является областным ресурсным центром по декоративно-прикладному творчеству. Обучение идёт по 12 направлениям народного творчества. Секреты ремёсел постигают в 25 творческих мастерских в 14 городах и районах области. Педагоги и ученики школы являются участниками и призёрами многих фестивалей, выставок, конкурсов как в России, так и за рубежом.Народный мастер возглавит попечительский совет школы ремёсел. Кроме того, есть и творческие планы.

— Буду писать книгу о мастерах, чтобы через их историю раскрыть суть ремесла. Думаю, это будет интересно и детям, и взрослым, – поделился Владимир Николаевич.

Список регалий Владимира Бурчевского велик: народный мастер России, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, лауреат общественной награды «Достояние Севера», почётный гражданин города Архангельска.

За 27 лет школа Бурчевского, как ее чаще всего называют, стала центром Школа – лауреат областной премии «Достояние Севера» (в 2003 году), дипломант международных и российских Дельфийских игр.декоративно-прикладного искусства Архангельской области, визитной карточкой столицы Поморья.

За это время здесь прошли обучение тысячи мальчишек и девчонок, подготовлено 814 мастеров, около четырёх тысяч подмастерьев и около 1 750 мастеровых. За долгие годы многие ученики сами стали педагогами школы. 

Сегодня на базе Архангельского педагогического колледжа специальную подготовку для преподавания ремесленных наук проходят 16 студентов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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