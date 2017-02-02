В Архангельске начала работу профориентационная выставка для молодёжи

Уже двадцатая по счёту выставка «Наука, образование и карьера» открылась в областном Доме молодёжи.

Выставка будет работать два дня, со 2 по 3 февраля. В этом году организаторы планируют, что познакомиться с возможностями профессионального образования и карьерного роста придут не менее девяти тысяч учащихся 9-11 классов.

— Собирая на одной площадке все учебные заведения Поморья, мы стараемся, чтобы школьники нашли здесь ответы на свои вопросы, – отметил на открытии Организаторами выставки выступили региональное управление по делам молодёжи и министерство образования и науки Поморьявыставки начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв.

На выставке школьники могут поговорить с преподавателями и студентами и сделать осознанный выбор в пользу специальностей, которые не только им по душе, но и востребованы в Архангельской области,

Одна из таких профессий – преподаватель младших классов. Как рассказала директор Архангельского педагогического колледжа Людмила Перова, современные требования к квалификации педагога начальной школы сегодня шагнули далеко вперёд. Для преподавания азов применяются современные интерактивные технологии и творческие методики.

Кстати, увидеть их можно будет на первом региональном чемпионате «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia), одной из площадок которого станет Архангельский педколледж. Каким должен быть современный преподаватель начальных классов, продемонстрируют студенты четырёх колледжей области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области